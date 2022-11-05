Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e 35 milyar TL'lik dev yatırımlar: Gaziray hizmete giriyor

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Gaziray'ın açılışı için dün Gaziantep'e gitti. Gaziantep Havaalanı'nda gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, kentin yarın (bugün) önemli bir gün geçireceğini dile getirdi. Türkiye'nin her tarafından hummalı çalışmanın devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: