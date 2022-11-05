Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Gaziantep'e 35 milyar TL'lik dev yatırımlar: Gaziray hizmete giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projeleri bugün hizmete açıyor.
Başkan Erdoğan'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek törende açılışını yapacağı projeler arasında yer alan Gaziray projesi, yaklaşık 4 milyar liralık maliyetle Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı. Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yapıldı.
16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5.5 km olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt / üst geçit ve 26 adet menfez inşa edildi. Gaziray'da kullanılacak Elektrikli Tren Setleri de TÜRASAŞ tarafından üretiliyor.