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    • 06.11.2022 01:28
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    • 06.11.2022 01:41
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    HDPKK'dan Halepçe fotoğraflı 'kimyasal' provokasyon! Saat verip Silopi ve Taksim'i işaret ettiler: Sokakları karıştırma niyetindeler

    Köşeye sıkışan terör örgütü PKK, 'kimyasal silah kullanılıyor' yalanına sığınarak kendisine alan açmak istedi. Alçak iftira üzerinden sokakları karıştırmaya niyetlenen HDPKK, saat verip Silopi ve Taksim'i işaret etti. Öte yandan HDPKK'nın Halepçe katliamında çekilen fotoğrafları kullanarak yaptığı paylaşım sahnelenen kirli provokasyonu bir kez daha gözler önüne serdi.

    HDPKK’dan Halepçe fotoğraflı ’kimyasal’ provokasyon

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin provokasyonları hız kesmeden sürüyor.

    Geçtiğimiz günlerde köşeye sıkışan terör örgütü tarafından ortaya atılan, TTB'nin adı skandallarla dolu sözde başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu tarafından desteklenen 'kimyasal silah' iftirası üzerinden kendisine rol devşiren HDPKK sokakları kaşıma niyetinde.

    Terör iltisaklı oluşumun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Silopi ve Taksim'de gösteri yapacağı duyuruldu.



    HALEPÇE FOTOĞRAFLI REZİL PROVOKASYON
    HDPKK'nın rezil paylaşımında Halepçe katliamında çekilen fotoğraflarının yer alması ise sahnelenen kirli provokasyonu bir kez daha gözler önüne serdi.



    "BU BİR İDDİA DEĞİL, ALÇAKÇA İFTİRA"
    Kandil'in talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan alçak iftira sonrası Milli Savunma Bakanlığı, PKK, HDP ve TTB'nin kirli provokasyonunu çürüten bir açıklamaya imza attı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin, "Bu bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde kimyasal silah yok. Kimyasal silah kullanımı asla söz konusu değil" dedi.

    Akar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    "Bu bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Mehmetçik operasyonlarında; sivillere, masum insanlara, tarihi, dini ve kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Kimyasal silah kullanımı asla söz konusu değil. Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler"     dedi.

    'ÇÖKÜŞ SÜRECİNE GİRİNCE 'KARALAMA' YOLUNA GİTTİLER'
    Akar, TSK'ya neden böyle iftiralar atıldığıyla ilgili soruya da, "Bunu o iftiraları atanlara sorun. Aslında maksatları, niyetleri ortada; ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı o zaman bir çıkış yolu olarak iftira ve karalama yoluna gitmeye çalıştılar. TSK'nın başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik, 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde uygulamalar yapıyoruz" diye yanıt verdi.




        "BATAKLIKTA DEBELENENLERİN İFTİRALARI TSK'YA İŞLEMEZ"
        Öte yandan iftiralara karşı Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        MSB açıklamasında "Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınanların iftiraları Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) işlemez." ifadelerine yer verildi.

        MSB, sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu mesaja yer verildi:

        "Mehmetçik demek; ben demek, sen demek, biz demek. Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK'ya işlemez. Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter."



        TTB BAŞKANI FİNCANCI TSK'YA İFTİRADAN TUTUKLANDI
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığını iftirasını atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.



        Fotoğrafta: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun alçak iftiraya verdiği tweetli destek



        SÖZDE AVUKAT ARYEN TURAN'DAN TSK'YA İFTİRA!
        Diğer yandan geçtiğimiz ay sonunda İzmir Barosu Genel Kurulu yeni yönetimi belirlemek üzere bir araya geldi.

        Sözde Avukat Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu iftira sonrası Turan, 3 Ekim 2022 günü gözaltına alınmış daha sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ALÇAK İFTİRALARA PKK'NIN SİYASİ MAŞASI HDP DE KATILDI
        HDP Milletvekili Dersim Dağ, TBBM'deki odasından terör örgütü PKK'nın yayın organının canlı yayınına bağlanarak Türkiye'nin en saygın kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kimyasal silah iftirasını sürdürdü.
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