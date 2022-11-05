Başkan Erdoğan'dan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı "Türkiye Yüzyılı vizyonu" ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı sahip çıkmaya davet ediyorum." derken, "Asırlık hayallerimizi gerçekleştirmenin altyapısını oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca tahıl krizinin çözümünde Türkiye'nin oynadığı role de bir kez daha dikkat çekti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Kıtaların kültürlerin medeniyetlerin ve milletilerin buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Forumumuzun ufuk açıcı tartışmalara vesile olacağına inanıyorum.

İşinin ehli insanlarla konuşmaya, onlara danışmaya hasaslık gösterdik. Bu hassasiyetimizin olumlu sonuçlarını hem siyasi hayatımızda hem devlet yönetiminde görme fırsatı bulduk. Bugüne kadar yol haritamızı hep istişareyle belirledik. Buradaki tüm katılımcıların ortaya koyduğu her değerlendirme, bizim için değerldir.

"ELDE EDİLMESİ ZOR BİR REKORA İMZA ATTIK"

2 gün önce milletimizin takdiri ile iktidara gelişimizin 20. yılını geride bıraktık. Milletimiz ardı ardına yaşadığı siyasi istikrasızlıktan sonra, en genç partilerden olan AK Parti'yi ülke yönetimin layık gördü. O günden bugüne milletimize mahçup olacak hiçbir iş yapmadık. Siyasi hayatımızda elde edilmesi zor bir rekora imza attık. Vesayetin oyunlarıyla, hatta darbe girişimine varan anti demokratik olaylarla karşılaştık. Ancak mücadelimizi daima hukuk yoluyla büyüttük. Cumhurbaşkanı seçmemizin 367'yle engellendiği, milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik. Biz ilklerin partisi olammızın yanında siyasetin köklerini de değişitirmiş bir partiyiz.

Türk siyasetini yeni baştan dönüştürüken, kendimizi ihmal etmedik. Günün şartlarına göre, siyasetimizi, kadromuzu da yeniliyoruz. Tıpkı ulu bir çınar gibi köklerimiz derinlere indikçe dallarımızda büyüyor.

TÜRKİYE YÜZYILI ÇAĞRISI

Geçmişi reddetmeden, mevcut kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Vizyonumuzu kamu oyumuzla paylaşırken,başkaları gibi emrivaki yapmadık. Vizyonumuzu 85 milyon hep beraber şekillendirelim istedik. Türkiye yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji türk siyasetine de yeni bir perspektif kazandırcaktır. Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve fikirleriyle Türkiye Yüzyılına sahip çıkmaya davet ediyorum.

Günü kuratarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Yaptığınız hamlelerin nereye varacağını kestiremiyorsanız, kendi kendize bedel ödetmeniz kaçınılmazdır. Küresel ölçekte meydana gelen her hadisenin bölgesel etkileri olduğunu biliyoruz. Pek çok hadisede bu hakikati tecrübe ettik.

Savunma sanayine yapılan yatırımları israf olarak görenler, bugün bütçelerindeki aslan payını buradan alıyor. Türkiye zamanında attığı adımlarla bu süreci en başarılı yöneten ülkelerden birisidir. Muhalefetin eleştirilerine rağmen hayata geçirdğimiz şehir hastanelerimiz salgın döneminde yüz akımız oldu. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde maddi durumu ne olursa olsun, vatandaşlarımnıza birinci sınıf bir sağlık hizmeti sunduk. Eğer onlar olmasıydı bıugün covidle mücadelemiz çok zor olacaktı. Yürütmede çok başlılığa son verdiğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde çok daha hızlı kararlar aldık. Bu tabiki bir ileri görüşün neticesidir. ekonomide yaptığımız model değişikliğinin olumlu sonuçlarını 5 temel esas üzerinde gerçekleştirdik.

"ANAHTAR ROL ÜSTLENİYORUZ"

Diplomaside uyguladığımız barışçıl politikalarla anahtar rol üstleniyoruz. Tahıl krizinin çözümü diplomatik başarıdır. Putin, Zelenskiy, Guterres ile olan dengelei münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk.

Mesuliyetimizin farkındayız. Kendi ölçeklerimiz çerçevesinde projelerimizi üretiyoruz. Ülkemizi birbiri ardına gündeme taşınan iftira ve karalamanın rastgele tercihler olmadığını, bilinçli bir senaryo olduğunu düşünüyoruz.