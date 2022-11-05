İçişleri Bakanlığı ekim ayı rakamlarını duyurdu! Uyuşturucuya ve PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamada, "Ekim ayı içerisinde toplam 94 terörist etkisiz hale getirildi, 21 terör eylemi engellendi." ifadelerine yer verildi.

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar

2022 Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.195 operasyon gerçekleştirdik.

PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022 yılı Ekim ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir.

(Uyuşturucu ile mücadele) Ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, 1.822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

Detaylar gelecek...