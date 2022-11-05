Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.11.2022 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2022 11:53
    ABONE OL

    İçişleri Bakanlığı ekim ayı rakamlarını duyurdu! Uyuşturucuya ve PKK'ya büyük darbe

    Son dakika haberi | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son dönemde terör örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Çataklı, 2022 Ekim ayında 9'u PKK'nın silahlı dağ kadrosundan olmak üzere toplam 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı ayrıca aynı dönemde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alındığını bildirdi.

    Ekimde uyuşturucuya ve PKK’ya büyük darbe

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamada, "Ekim ayı içerisinde toplam 94 terörist etkisiz hale getirildi, 21 terör eylemi engellendi." ifadelerine yer verildi.

    İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar
    2022 Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.195 operasyon gerçekleştirdik.

    PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022 yılı Ekim ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir.

    (Uyuşturucu ile mücadele) Ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, 1.822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

    Detaylar gelecek...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    King’s Cross’ta kayıp 2 saat
    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı ekim ayı rakamlarını duyurdu! Uyuşturucuya ve PKK'ya büyük darbe
        SON DAKİKA