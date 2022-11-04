KKTC'den ABD'ye tepki! Bir taraftan Rum'u silahlandırıp diğer yandan çözüm beklemeleri in andırıcı değil





KKTC'nin Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün ülkedeki mevcudiyeti ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için KKTC ile BM arasında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu defaten kayda geçirdiği aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi :

"Bu görüşten hareketle KKTC proaktif davranarak BM yetkililerine her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşma taslağı sunmuştur. BM Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini sürdürmesinin yolunu açacak KKTC'nin bu adımına, ABD'nin olumlu yaklaşmasını bekliyoruz.

Elli yıl önceki şartlar gözetilerek görüşülmeye başlanan ve birçok kez Rum tarafının uzlaşmazlığı nedeniyle başarısız olan 'federasyon' formülünde ABD'nin halen ısrar etmesi değişen koşullar ile bağdaşmamaktadır. Federasyonu hedef alan müzakerelerin Rum tarafınca reddedildiği tescillenmiştir. Ancak daha da önemlisi Ada'da iki halk ve iki devlet bulunmaktadır. Ancak bu olguyu dikkate alan bir çaba bölgede ve Ada'da arzulanan istikrar ve refah ortamını yaratabilecektir."

