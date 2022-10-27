ABD ve Rusya'dan peş peşe 'nükleer silah' çıkışları: "Önemli karşılığı olur", "Her zaman kullanım tehlikesi var"
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'da taktiksel nükleer silah kullanması durumunda uluslararası toplumun son derece önemli bir karşılık vereceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silahların olası kullanımı hakkında hiçbir şey söylemedik, sadece Batılı ülkelerin liderlerinin açıklamalarını ima ettik" dedi. Putin, "Nükleer silahlar var olduğu sürece, her zaman kullanım tehlikesi vardır" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Savunma Strateji Belgesinin yayınlanması üzerine Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.
Belgedeki en önemli temanın Çin'e karşı ABD'nin caydırıcılığını artırmak olduğunu belirten Austin, "Çin bugün hem uluslararası düzeni değiştirme niyeti olan hem de bunu yapmak için güç toplayan tek rakiptir. Dolayısıyla ben ve ekibim ilk günden beri bu konuya odaklanmış durumdayız." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'da taktiksel nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, "Elbette ki (Rusya-Ukrayna savaşının) ilk günden beri gerilimin bu yönde tırmanmasından endişeliyiz. Bu yüzden hem sadece müttefik ve ortaklarımızla değil aynı zamanda hasımlarımızla da iletişim halinde olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Austin, taktiksel nükleer silahların Rusya tarafından kullanılması durumunda yeni bir döneme girilip girilmeyeceğine ilişkin soruya, 70 yıldan fazla süredir herhangi bir nükleer silah kullanılmadığını aktardı.
Rusya'nın bu yönde bir adım atmasının uluslararası siyaseti değiştireceğini vurgulayan Austin, "Bu nedenle, başından beri şayet bu olursa uluslararası toplumdan çok önemli bir karşılık alacağını belirttik." uyarısında bulundu.