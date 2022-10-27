ABD ve Rusya'dan peş peşe 'nükleer silah' çıkışları: "Önemli karşılığı olur", "Her zaman kullanım tehlikesi var"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Savunma Strateji Belgesinin yayınlanması üzerine Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

Belgedeki en önemli temanın Çin'e karşı ABD'nin caydırıcılığını artırmak olduğunu belirten Austin, "Çin bugün hem uluslararası düzeni değiştirme niyeti olan hem de bunu yapmak için güç toplayan tek rakiptir. Dolayısıyla ben ve ekibim ilk günden beri bu konuya odaklanmış durumdayız." dedi.