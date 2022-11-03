Ege denizinde göçmen hareketliliği: 130 göçmen kurtarıldı

EKİPLERCE KURTARILDILAR

Ekipler, 1 Kasım günü Çeşme ilçesi açıklarında, iki can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen iki can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 60 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.