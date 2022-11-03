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    • 03.11.2022 08:54
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    Ege denizinde göçmen hareketliliği: 130 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 130 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    AJANSLAR
    Yunanistan’ın geri ittiği 130 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 130 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    TÜRK KARA SULARINA GERİ İTİLDİ
    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Kasım 09.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Ekipler, aynı gün Menderes ilçesi açıklarında, saat 13.05 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

    EKİPLERCE KURTARILDILAR
    Ekipler, 1 Kasım günü Çeşme ilçesi açıklarında, iki can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen iki can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 60 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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