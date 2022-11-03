Başkan Erdoğan tahıl koridoru krizini nasıl çözdüğünü anlattı: Dün aradım bugün açtılar

Berat Bey'in Enerji Bakanlığı döneminde, ilk sismik ve sondaj gemilerinin alımı yapıldı. Biz bu gemileri alırken kar ettik. Karadeniz'den yeni bir gaz müjdesi bekliyoruz.







ZİLLET İTTİFAKI YAKINDA DAĞILACAK

Başkan Erdoğan, Turkuvaz Medya'nın ortak canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in teklifiyle ortaya konan doğalgaz merkezinin Trakya yakınlarında kurulmasını hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, 6'lı masayı kast ederek, "Bunlar millet ittifakı diyerek ortaya çıktılar millete ihanet ediyorlar. Onun adı illet veya zillet. Bizimki ise cumhur ittifakı. Yakında o zillet ittifakı zaten dağılacak. Ömrü fazla uzun değil, olmaz da. Renkleri çok farklı" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 'İlk Evim İlk İşyerim Projesi'nde başvuru tarihinin 15 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu. Yunanistan konusuna da değinen Erdoğan, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayiimizin geldiği noktayı göstermede çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanistan'ı çıldırttı. Devam eden süreçte mesafesini artıracaklar. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz" diye konuştu. Erdoğan, Yalova'da mahkeme basan CHP'li vekiller için ise "Bunlar cibiliyet itibariyle sıkıntılı. Bunların dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor" diye konuştu. Enerji konusunu da değerlendiren Başkan Erdoğan, "Doğal gaz kriziyle birlikte Almanya yeniden termik santralle döndü. Biz ise hepsini yapıyoruz. Bizde hem termik santralimiz var hem 2023'ün sonlarında Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. Sinop'ta yeni bir 4 üniteli nükleer santral açacağız. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız" dedi.



HESABINI SORACAĞIZ

Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında çarpıcı mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile ilgili çirkin iddialarına sert çıktı: Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, sen kendinde misin? Bu iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız.

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