AK Parti 20 yılda Türkiye'ye çağ atlattı! Vatandaşlar eser ve hizmet siyasetini anlattı

AK PARTİ TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTI
AK Parti, iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği 15 seçimi milletin desteğiyle kazandı. Türkiye, 20 yıldaki kazanımlarıyla dünya zirvesine depar attı.
ESER VE HİZMET SİYASETİYLE GEÇEN 20 YILIN HİKÂYESİNİ VATANDAŞ ANLATTI
2002'de doğanlar bugün 20 yaşında artık. Türkiye'nin dört bir yanındaki her yaşta vatandaş, AK Parti iktidarında her alanda yaşanan değişimi Sabah'a anlattı.
ESKİDEN YÜZMEYE ÇIKAMADIĞIMIZ YERDE ŞİMDİ DOĞALGAZ ARIYORUZ
SAMED BAYISKIT (ÖĞRENCI):
Eskiden yüzmeye çıkamadığınız yerlerde simdi doğalgaz arıyoruz. Bunlar büyük ve güçlü Türk'ün ayak sesleri. Türk genci olarak gururluyum ve geleceğe umutla bakıyorum.
BAŞÖRTÜMÜZLE ÖZGÜRSEK BUNU AK PARTİ'YE BORÇLUYUZ
BUSE DOĞAN (ÖĞRENCİ):
AK Parti ile doğmuş gençlerden biriyim. Başörtülülere yapılan zulmü büyüklerimden duydum. Bugün başörtmüzle özgürsek bunu AK Parti'ye borçluyuz.
GENÇLİĞİMDE ERDOĞAN OLSAYDI ŞİMDİ DÜNYANIN HÂKİMİYDİK
BÜNYAMIN AKKİPRİK
(EMEKLİ): Çok iktidar gördüm böyle hizmet görmedik. Keşke gençliğimde Erdoğan olsaydı da dünyanın tek hâkimi olsaydık. Bu eserleri ancak rüyamızda görürdük.