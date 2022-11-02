AK Parti 20 yılda Türkiye'ye çağ atlattı! Vatandaşlar eser ve hizmet siyasetini anlattı

ELİF NUR YURDUSEVEN



(ÖĞRENCI): 19 yaşındayım. İlk kez oy kullanacağım ve oyum dünya liderine.

HALİME AKBULUT

(MIMAR): Sanayi ve teknoloji alanında yapılanlar en önemlisi. Kadının işgücüne verilen değeri de AK Parti iktidarında çok net bir şekilde gördük.

ALEYNA ALTINTAŞ (ÇALIŞAN):

Cumhurbaşkanı'mız sayesinde ülkemizin vitrini değişti.

HÜLYA KARA (EV HANIMI):

AK Parti Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Dışa bağımlılığımız azaldı. Tüm dünya bizim İHA ve SİHA'larımızı konuşuyor. Türkiye'ye tepeden bakan birçok ülke artık bizim SİHA'larımızdan almak istiyor. Bu millet koalisyon hükümetlerinden çok çekmişti. AK Parti, Türkiye'ye ışık oldu.

ZAFER SARI (GÜVENLİK ELEMANI): Sağlıkta devrim yapıldı. Çok şükür şu anda şehir hastanelerimizle birlikte 5 yıldızlı sağlık konforuna kavuştuk. Yerli ve milli otomobilimiz Togg gurur kaynağımız oldu. Bu eserlerin üzerinde AK Parti imzası var.

YÜCEL ÖZDEMİR (EMEKLİ):

Türkiye AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladı. Evde oturduğumuz yerden doktor randevusu alabiliyoruz.

YURTSEVEN ÖZTÜRK (EV HANIMI):



AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız.

HİÇBİR TUZAK YILDIRAMADI

Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de AK Parti adıyla siyaset sahnesine çıktı. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganı ile 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı ile yoluna kesintisiz devam etti.

AK Parti, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi zorlu süreçleri ülkenin ve milletin birliğine zarar gelmesine fırsat vermeyerek başarıyla yönetti.