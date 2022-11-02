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    • 03.11.2022 07:12
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    AK Parti 20 yılda Türkiye'ye çağ atlattı! Vatandaşlar eser ve hizmet siyasetini anlattı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki “Erdemliler Hareketi”, 14 Ağustos 2001’de AK Parti adıyla siyaset sahnesine çıktı. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganı ile 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı ile yoluna kesintisiz devam etti. AK Parti, iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği 15 seçimi milletin desteğiyle kazandı. Türkiye, 20 yıldaki kazanımlarıyla dünya zirvesine depar attı. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini vatandaşlar anlattı.

    AK Parti 20 yılda Türkiye’ye çağ atlattı!

    AK PARTİ TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTI
    AK Parti, iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği 15 seçimi milletin desteğiyle kazandı. Türkiye, 20 yıldaki kazanımlarıyla dünya zirvesine depar attı.

    ESER VE HİZMET SİYASETİYLE GEÇEN 20 YILIN HİKÂYESİNİ VATANDAŞ ANLATTI
    2002'de doğanlar bugün 20 yaşında artık. Türkiye'nin dört bir yanındaki her yaşta vatandaş, AK Parti iktidarında her alanda yaşanan değişimi Sabah'a anlattı.

    ESKİDEN YÜZMEYE ÇIKAMADIĞIMIZ YERDE ŞİMDİ DOĞALGAZ ARIYORUZ

    SAMED BAYISKIT (ÖĞRENCI):
    Eskiden yüzmeye çıkamadığınız yerlerde simdi doğalgaz arıyoruz. Bunlar büyük ve güçlü Türk'ün ayak sesleri. Türk genci olarak gururluyum ve geleceğe umutla bakıyorum.

    BAŞÖRTÜMÜZLE ÖZGÜRSEK BUNU AK PARTİ'YE BORÇLUYUZ
    BUSE DOĞAN (ÖĞRENCİ):


    AK Parti ile doğmuş gençlerden biriyim. Başörtülülere yapılan zulmü büyüklerimden duydum. Bugün başörtmüzle özgürsek bunu AK Parti'ye borçluyuz.

    GENÇLİĞİMDE ERDOĞAN OLSAYDI ŞİMDİ DÜNYANIN HÂKİMİYDİK
    BÜNYAMIN AKKİPRİK


    (EMEKLİ): Çok iktidar gördüm böyle hizmet görmedik. Keşke gençliğimde Erdoğan olsaydı da dünyanın tek hâkimi olsaydık. Bu eserleri ancak rüyamızda görürdük.

        MÜSLÜM KOÇYİĞİT


        (SIGORTACI): AK Parti iktidarı ile yıllardır olmayan istikrar ülkeye geldi. Büyük değişimler yaşandı. Anadolu ihtilali çağ atlattı.

        OZAN ERKAN (İŞADAMI):


        Ülkemizin milli ve manevi değerlerini koruyan, insanımızın ufkunu açan yapısıyla 20 yıldır kesintisiz hizmet etti.

        ELİF NUR YURDUSEVEN


        (ÖĞRENCI): 19 yaşındayım. İlk kez oy kullanacağım ve oyum dünya liderine.

        HALİME AKBULUT
        (MIMAR): Sanayi ve teknoloji alanında yapılanlar en önemlisi. Kadının işgücüne verilen değeri de AK Parti iktidarında çok net bir şekilde gördük.

        ALEYNA ALTINTAŞ (ÇALIŞAN):
        Cumhurbaşkanı'mız sayesinde ülkemizin vitrini değişti.

        HÜLYA KARA (EV HANIMI):
        AK Parti Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Dışa bağımlılığımız azaldı. Tüm dünya bizim İHA ve SİHA'larımızı konuşuyor. Türkiye'ye tepeden bakan birçok ülke artık bizim SİHA'larımızdan almak istiyor. Bu millet koalisyon hükümetlerinden çok çekmişti. AK Parti, Türkiye'ye ışık oldu.

        ZAFER SARI (GÜVENLİK ELEMANI): Sağlıkta devrim yapıldı. Çok şükür şu anda şehir hastanelerimizle birlikte 5 yıldızlı sağlık konforuna kavuştuk. Yerli ve milli otomobilimiz Togg gurur kaynağımız oldu. Bu eserlerin üzerinde AK Parti imzası var.

        YÜCEL ÖZDEMİR (EMEKLİ):
        Türkiye AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladı. Evde oturduğumuz yerden doktor randevusu alabiliyoruz.

        YURTSEVEN ÖZTÜRK (EV HANIMI):


        AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız.

        HİÇBİR TUZAK YILDIRAMADI
        Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de AK Parti adıyla siyaset sahnesine çıktı. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganı ile 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı ile yoluna kesintisiz devam etti.

        AK Parti, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi zorlu süreçleri ülkenin ve milletin birliğine zarar gelmesine fırsat vermeyerek başarıyla yönetti.

        AK Parti, 15 seçimden de zaferle çıktı. Kararlılık ve inançla başlayan yürüyüş hep hızlanarak sürdü.

        Millete hizmet yolunda hiçbir tuzak AK Parti'yi yıldırmadı. Kapatma davasından FETÖ'nün hain darbe girişimine kadar nice engeller milletin desteğiyle aşıldı.

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        Haberler Güncel AK Parti 20 yılda Türkiye'ye çağ atlattı! Vatandaşlar eser ve hizmet siyasetini anlattı
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