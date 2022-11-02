Başkan Erdoğan 'Gemiler Berat Albayrak döneminde alındı' dedi, Karadeniz'de yeni müjdenin sinyalini verdi

"İLK GEMİLERİN ALIMI BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE YAPILDI"

"Göreve geldiğimizde ne sismik ne de sondaj gemisi vardı" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Berat (Albayrak) Bey'in bakanlığı döneminde ilk alımlar yapıldı. Alırken kar ettik, şu anda fiyatları farklı bir noktada. Sondaj gemileri modern teknoloji ile Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi farklı yerlere gidip doğalgazı çıkarıp ülkelere satma şansımız var. Değişik ülkelerden teklifler geliyor." açıklamasını yaptı.

"HEDEF 2023..."

Önemli bir ayrıntıya giren Başkan Erdoğan, "Libya, 'Bu işin içerisine girebiliriz' diyor. Tuna 1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Sakarya önem arz ediyor. Bunlar bütünleşiyor belli bir noktada. Gazı 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun çalışmalar içerisinde." cümlelerine yer verdi.