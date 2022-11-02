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    • Güncel
    • 03.11.2022 00:30
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    • 03.11.2022 01:07
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    Başkan Erdoğan 'Gemiler Berat Albayrak döneminde alındı' dedi, Karadeniz'de yeni müjdenin sinyalini verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiklerinde sismik ve sondaj gemilerinin olmadığını, gemilerin Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde alındığını söyleyerek, "Sondaj gemileri modern teknoloji ile Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi farklı yerlere gidip doğalgazı çıkarıp ülkelere satma şansımız var" şeklinde konuştu. Erdoğan, Karadeniz'de yeni bir gaz müjdesi daha beklediklerini duyurdu.

    Karadeniz’de yeni müjdenin sinyalini verdi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

    Türkiye'nin enerji merkezi olma hamleleri konusunda konuşan Başkan Erdoğan, yeni atılımları anlattı ve yeni müjdeyi duyurdu.

    "GAZ MERKEZİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"
    Başkan Erdoğan, "Gaz merkezi görüşmeleri sürüyor. Bakanlığımız kapsamlı çalışmayı yapıyorlar. En yakın merkez olarak Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtım olacak. Azeri gazıyla alakalı hatlar var. Son Azerbaycan'a gidişimde İlham Bey ile görüştük. Oradan alıp geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.



    (21 Ağustos 2020 | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yapmıştı. O dönemde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisinde bu pozu verdi.)

    "İLK GEMİLERİN ALIMI BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE YAPILDI"
    "Göreve geldiğimizde ne sismik ne de sondaj gemisi vardı" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Berat (Albayrak) Bey'in bakanlığı döneminde ilk alımlar yapıldı. Alırken kar ettik, şu anda fiyatları farklı bir noktada. Sondaj gemileri modern teknoloji ile Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi farklı yerlere gidip doğalgazı çıkarıp ülkelere satma şansımız var. Değişik ülkelerden teklifler geliyor." açıklamasını yaptı.

    "HEDEF 2023..."
    Önemli bir ayrıntıya giren Başkan Erdoğan, "Libya, 'Bu işin içerisine girebiliriz' diyor. Tuna 1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Sakarya önem arz ediyor. Bunlar bütünleşiyor belli bir noktada. Gazı 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun çalışmalar içerisinde." cümlelerine yer verdi.




        Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

        "Sondaj gemilerimiz sahada çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız. Sahanın tam üretime geçmesiyle 40 kuyu ile sisteme vermiş olacağız. Filyos'ta tesisin inşası devam ediyor. BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için hattı bu ay içerisinde tamamlayacak. Şu ana kadar Sakarya sahasında 540 milyar metreküp. Diğer tespitlerde bunu aşan yok. Son aldığımız sondaj gemisi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Çok güçlü bir gemi."



        "AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ 2024'DE AÇILACAK"
        Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Hem termik santral hem kömür de iyiyiz. Akkuyu'yu 2024 başlarında açacağız. Putin'le Sinop Nükleer Santrali'ni konuştuk. Biz ilk üniteyi açacağız. Geri kalan 3 üniteyi ardı ardına açacağız. 3. farklı bir merkezde yapacağız. Yüzde 10 Enerji temini sağlayacağız." bilgisini paylaştı.
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