Başkan Erdoğan 'Gemiler Berat Albayrak döneminde alındı' dedi, Karadeniz'de yeni müjdenin sinyalini verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin enerji merkezi olma hamleleri konusunda konuşan Başkan Erdoğan, yeni atılımları anlattı ve yeni müjdeyi duyurdu.
"GAZ MERKEZİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"
Başkan Erdoğan, "Gaz merkezi görüşmeleri sürüyor. Bakanlığımız kapsamlı çalışmayı yapıyorlar. En yakın merkez olarak Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtım olacak. Azeri gazıyla alakalı hatlar var. Son Azerbaycan'a gidişimde İlham Bey ile görüştük. Oradan alıp geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.
(21 Ağustos 2020 | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yapmıştı. O dönemde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisinde bu pozu verdi.)
"İLK GEMİLERİN ALIMI BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE YAPILDI"
"Göreve geldiğimizde ne sismik ne de sondaj gemisi vardı" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Berat (Albayrak) Bey'in bakanlığı döneminde ilk alımlar yapıldı. Alırken kar ettik, şu anda fiyatları farklı bir noktada. Sondaj gemileri modern teknoloji ile Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi farklı yerlere gidip doğalgazı çıkarıp ülkelere satma şansımız var. Değişik ülkelerden teklifler geliyor." açıklamasını yaptı.
"HEDEF 2023..."
Önemli bir ayrıntıya giren Başkan Erdoğan, "Libya, 'Bu işin içerisine girebiliriz' diyor. Tuna 1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Sakarya önem arz ediyor. Bunlar bütünleşiyor belli bir noktada. Gazı 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun çalışmalar içerisinde." cümlelerine yer verdi.