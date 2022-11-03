Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı için gün sayıyoruz

12 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Karaismailoğlu, 5 şehirde, uzunlukları 152,4 kilometreyi bulan 12 projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kent içi raylı sistemlerde önemli projelere imza atıyoruz. Kayseri'de çalışacak ilk aracını banttan indireceğimiz tramvaylardan 5 adet üretiyoruz. Tramvaylarımızın uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak. Bu hattımıza özel olarak üretmekte olduğumuz 5 tramvay aracımızın tasarımında şehrin ihtiyacına uygun, teknik ve sosyal açıdan uyumunu ön planda tuttuk.