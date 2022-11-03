Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı için gün sayıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Raylı sistemlerimiz için önemli olan ve bakanlığımızın desteği ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın açılışı için gün sayıyoruz" dedi.
GAZİRAY AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattında hizmet verecek ilk tramvay aracının banttan indirilmesi töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Bozankaya Elektrikli Ticari Araçlar ve Raylı Sistemler Üretim Merkezi'nde gerçekleşti.
Kayseri'de hizmet verecek tramvay aracının teslim töreninde konuşan Karaismailoğlu, Gaziantep'in bugüne kadar yapılan en önemli ulaşım projesi GAZİRAY'ı 5 Kasım Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açacaklarını belirtti.
MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ
Karaismailoğlu, demiryollarındaki lokomotif ve tren setlerinde yerli ve milli üretime ağırlık verdiklerini dile getirdi.
Karaismailoğlu, "2023 ve 2024 yıllarında 20 adet 'E 5000' ana hat lokomotifi üretip TCDD Taşımacılık A.Ş. envanterine kaydedeceğiz. Milli Elektrikli Tren Seti projesinde; üretim çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Saatte 160 kilometre hız kapasitesine sahip olan set üretiminde prototip hazır. Saatte 225 kilometre hızında Elektrikli Tren Seti Tasarım ve Prototip Üretim Projemizin tasarım çalışmalarına başladık" dedi.