Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2022 16:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 16:32
    ABONE OL

    İstanbul Valiliğinden Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasıyla ilgili açıklama

    Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suiast iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, ihbarda bulunan şahsın 50 suç kaydı bulunduğunu ve atipik duygudurum bozukluğu hastası olduğunu bildirdi.

    Valilikten İmamoğlu’na suikast iddiasıyla ilgili açıklama

    İstanbul Valiliği, İBB Beyaz Masa iletişim hattına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunan şahsın 50 suç kaydı bulunduğunu ve atipik duygudurum bozukluğu hastası olduğunu bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğunu belirtildi.

    Konuyla ilgili güvenlik görevlilerince çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, "İhbarda bulunan H.Ö. adlı şahsın 40'ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 10 Temmuz 2019'da İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Twitter’da Türkiye’ye özel düzenleme olacak mı?
    Haberler Güncel İstanbul Valiliğinden Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasıyla ilgili açıklama
        SON DAKİKA