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    • 10.10.2022 11:09
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    • 10.10.2022 11:09
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    Bakan Karaismailoğlu Ankara uçağına metro ile gitti: İBB'ye çağrı: Geç kaldınız, Marmaray bağlantısını yapın

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile Fevzi Çakmak-Hastane metro istasyonu ile Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu arasında yolculuk yaptı. Karaismailoğlu, hattın Marmaray bağlantısının bir an önce tamanlanması gerektiğinin belirterek, İBB süreçte göevini yapmak konusunda geç kaldığını söyledi.

    Ankara uçağına metro ile gitti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'ndan, Ankara uçağına binmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı Metro İstasyonu'na gitti.

    YOLCULAR İLE KONUŞTU
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah 08.30'da Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'na geldi. Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara uçağına binmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden metroya bindi. Bakan Karaismailoğlu, metroda seyahat yapan yolcular ile konuştu. Metro yolculuğu ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı basın açıklaması yaptı.

    GERÇEKTEN GURURLANDIK
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:
    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara seyahatimiz için bugün metro ile geldik. Geçen hafta açılışını yaptığımız, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'yla Sabiha Gökçen'e ulaştık. Gerçekten gururlandık. Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe biz de gururlanıyoruz. Şu an İstanbul'da devam eden 200 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitirilip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor.

    ÇAM VE SAKURA'YA METRO BİTİYOR
    Bakanlık olarak 7 hatta yoğun bir efor sarf ediyoruz. Geçen hafta onlardan bir tanesi olan Pendik-Sabiha Gökçen hattıydı. Bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı'nın Kağıthane bağlantısını bitireceğiz, yine bu yıl içerisinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçen metro hattını da bitireceğiz.

        MARMARAY BAĞLANTISI BİR ÖNCE YAPILMALI
        Pendik Sabiha Gökçen metro hattının Marmaray bağlantısının da bir an yapılması gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir alan. Pendik'ten Marmaray arasında 4 kilometrelik bir hattın, daha önce başlanmış olan hattın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bir an önce bitirip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor.

        KENDİ YAPTIKLARINI ANLATSINLAR
        Çünkü bu Marmaray bağlantısı Pendik'ten sağlanmadığı zaman vatandaşlarımız Ayrılıkçeşmeye, Kadıköy'e kadar gidip Marmaray bağlantısını oradan sağlamak zorunda kalıyorlar. Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli o yüzden başkalarının emekleri üzerinden değil de kendi yaptıkları emeklerini anlatmalarını bekliyoruz.

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        Haberler Güncel Bakan Karaismailoğlu Ankara uçağına metro ile gitti: İBB'ye çağrı: Geç kaldınız, Marmaray bağlantısını yapın
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