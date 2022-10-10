Bakan Karaismailoğlu Ankara uçağına metro ile gitti: İBB'ye çağrı: Geç kaldınız, Marmaray bağlantısını yapın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'ndan, Ankara uçağına binmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı Metro İstasyonu'na gitti.
YOLCULAR İLE KONUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah 08.30'da Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'na geldi. Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara uçağına binmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden metroya bindi. Bakan Karaismailoğlu, metroda seyahat yapan yolcular ile konuştu. Metro yolculuğu ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı basın açıklaması yaptı.
GERÇEKTEN GURURLANDIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara seyahatimiz için bugün metro ile geldik. Geçen hafta açılışını yaptığımız, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'yla Sabiha Gökçen'e ulaştık. Gerçekten gururlandık. Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe biz de gururlanıyoruz. Şu an İstanbul'da devam eden 200 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitirilip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor.
ÇAM VE SAKURA'YA METRO BİTİYOR
Bakanlık olarak 7 hatta yoğun bir efor sarf ediyoruz. Geçen hafta onlardan bir tanesi olan Pendik-Sabiha Gökçen hattıydı. Bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı'nın Kağıthane bağlantısını bitireceğiz, yine bu yıl içerisinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçen metro hattını da bitireceğiz.