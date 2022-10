Bakan Karaismailoğlu Ankara uçağına metro ile gitti: İBB'ye çağrı: Geç kaldınız, Marmaray bağlantısını yapın

MARMARAY BAĞLANTISI BİR ÖNCE YAPILMALI

Pendik Sabiha Gökçen metro hattının Marmaray bağlantısının da bir an yapılması gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir alan. Pendik'ten Marmaray arasında 4 kilometrelik bir hattın, daha önce başlanmış olan hattın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bir an önce bitirip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor.