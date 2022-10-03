İşte İstanbullunun beklediği Sabiha Gökçen metro hattı! İki havalimanı arası süre 100 dakikaya düşüyor

Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hizmete açılan Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro'su günde 1 milyon 200 bin kişiyi taşıyacak. Metronun devreye girmesi ile trafik yükünün de ciddi oranda azalması bekleniyor.
4 İSTASYON DAHA EKLENDİ
Pendik'e (Tavşantepe) kadar uzanan metro hattı, 7.4 kilometrede 4 yeni istasyon eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlandı. Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı aynı zamanda diğer metro hatlarına da entegre olarak yapıldı.
SABİHA GÖKÇEN'DEN KADIKÖY'E ORADAN MARMARAY'A
Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olan Sabiha Gökçen'e inen bir yolcu yeni metro sayesinde Kadıköy'e kadar hızla ulaşabilecek. Yine Kadıköy'den Marmaray ile tüm İstanbul'a hızla erişebilecek.