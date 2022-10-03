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    • Güncel
    • 03.10.2022 10:43
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    • 03.10.2022 10:55
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    İşte İstanbullunun beklediği Sabiha Gökçen metro hattı! İki havalimanı arası süre 100 dakikaya düşüyor

    Son dakika haberi | İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen Metro Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımı sonrası Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle dün resmen açıldı. Hattın günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi beklenirken, havalimanına ulaşımda trafiği önemli ölçüde de azaltacağı öngörülüyor. İstanbul Havalimanı metrosunun tamamlanmasıyla iki havalimanı arasındaki ulaşım da 100 dakikaya inecek.

    İstanbul’un yeni metrosu! İki havalimanı arası...

    Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hizmete açılan Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro'su günde 1 milyon 200 bin kişiyi taşıyacak. Metronun devreye girmesi ile trafik yükünün de ciddi oranda azalması bekleniyor.

    4 İSTASYON DAHA EKLENDİ
    Pendik'e (Tavşantepe) kadar uzanan metro hattı, 7.4 kilometrede 4 yeni istasyon eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlandı. Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı aynı zamanda diğer metro hatlarına da entegre olarak yapıldı.

    SABİHA GÖKÇEN'DEN KADIKÖY'E ORADAN MARMARAY'A
    Avrupa'nın en yoğun 3'üncü havalimanı olan Sabiha Gökçen'e inen bir yolcu yeni metro sayesinde Kadıköy'e kadar hızla ulaşabilecek. Yine Kadıköy'den Marmaray ile tüm İstanbul'a hızla erişebilecek.

        İKİ HAVALİMANI ARASI 100 DAKİKA
        Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika
        İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika
        Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika



        Çamlıca-Kurtköy arası 45 dakika
        Çamlıca-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 48 dakika
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika
        Yeni yapılacak İstanbul Havalimanı metrosuyla da iki havalimanı arasındaki seyahat süresi 100 dakika

        İŞTE HATTAKİ DURAKLAR
        Kadıköy
        Ayrılık Çeşmesi
        Acıbadem
        Ünalan
        Göztepe
        Yenisahra
        Kozyatağı
        Bostancı
        Küçükyalı
        Maltepe
        Huzurevi
        Gülsuyu
        Esenkent
        Hastane Adliye
            HangiKredi
            Haberler Güncel İşte İstanbullunun beklediği Sabiha Gökçen metro hattı! İki havalimanı arası süre 100 dakikaya düşüyor
                SON DAKİKA