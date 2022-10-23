Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.10.2022 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2022 10:51
    ABONE OL

    İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurdu: El Bab'da DEAŞ'a ağır darbe

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 22 Ekim 2022'de Suriye'nin El-Bab bölgesinde yürütülen operasyonda DEAŞ'a mensup 9 terör örgütü üyesinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınan teröristlerin sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

    Son dakika olarak duyuruldu: El Bab’da DEAŞ’a ağır darbe

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 22 Ekim 2022'de Suriye'nin El-Bab bölgesinde yürütülen operasyonda DEAŞ'a mensup 9 terör örgütü üyesinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınan teröristlerin sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

    İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama
    Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim'de DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren aralarında 1'i suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye'nin Şam Maddava bölgesi sözde Örgüt Şer-i Emiri "Abu Mushap" kod adlı teröristin yardımcısı, 2'si lojistik sorumlusu ve 1'i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çin’de Mao’dan sonra bir ilk! Şi Cinping başardı
    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurdu: El Bab'da DEAŞ'a ağır darbe
        SON DAKİKA