İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurdu: El Bab'da DEAŞ'a ağır darbe

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 22 Ekim 2022'de Suriye'nin El-Bab bölgesinde yürütülen operasyonda DEAŞ'a mensup 9 terör örgütü üyesinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınan teröristlerin sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama

Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim'de DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren aralarında 1'i suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye'nin Şam Maddava bölgesi sözde Örgüt Şer-i Emiri "Abu Mushap" kod adlı teröristin yardımcısı, 2'si lojistik sorumlusu ve 1'i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.