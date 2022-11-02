Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bugün açılan sergiyle, Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amaçlanıyor.

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlendi.

Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergileniyor.