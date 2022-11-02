Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2022 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 10:44
    ABONE OL

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Atina'ya tokat gibi cevap: "Yunan'ı çileden çıkardık"

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasında Atina'nın izlediği politikayı eleştirdi. Atina'nın Türkiye'yi sahte fotoğraf ve bilgiler ile hedef aldığını belirten Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu" dedi.

    takvim.com.tr
    Tokadı yiyen Yunan çıldırdı!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasında açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın izlediği siyaseti eleştiren Çavuşoğlu, "Başta Dandias olmak üzere aleyhimize konuşmayı sürdürdü" dedi.

    YUNAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDIK
    "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı"     diyen Çavuşoğlu, bu yanıtlar ile Atina'nın propagandasının çöktüğünü görmeye başladığının altını çizdi.

    Çavuşoğlu, "Yunanistan sahte fotoğraf ve bilgiler ile bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de belgeler ile bunlara yanıt verdik" ifadelerini kullandı.

    AİHM KARARLARINI UYGULAMIYORLAR
    Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, "AİHM kararlarını uygulamıyorlar" dedi. Çavuşoğlu söz konusu hasım yaklaşımın Ege ve Akdeniz'de de yaşandığını belirtti.

    'OLDUBİTTİYİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'
    Çavuşoğlu, "Bizi kıyılarımıza hapseden oldubittiyi kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. ve Yunanistan'ın hava sahası iddiaları için 'ayrı bir garabet'dedi.

        "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç herkes ile iş birliği yapmaya hazırız" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "KKTC'nin haklarını yok sayacak şekilde hareket etmemiz ve başkalarının hareket etmesine izin vermemiz mümkün değildir."

        Çavuşoğlu Yunanistan ile adalar gerilimi ile ilgili ise ''Türkiye'yi karşılarını almak ne demek biliyorlar" dedi.


        Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

        YUNANİSTAN'I SİLAHLANDIRAN ABD
        ABD'nin terazileri bozuldu, kendilerine uyarılarda bulunduk.

        TAHIL KORİDORU
        Güvenlik talepleri var, tahıl koridoru görüşmelerimizde Rusya'dan bunu gördük

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hollanda polisiyle PKK yandaşları birbirine girdi
        Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Atina'ya tokat gibi cevap: "Yunan'ı çileden çıkardık"
            SON DAKİKA