Bakan Çavuşoğlu'ndan Atina'ya tokat gibi cevap: "Yunan'ı çileden çıkardık"

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç herkes ile iş birliği yapmaya hazırız" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"KKTC'nin haklarını yok sayacak şekilde hareket etmemiz ve başkalarının hareket etmesine izin vermemiz mümkün değildir."

Çavuşoğlu Yunanistan ile adalar gerilimi ile ilgili ise ''Türkiye'yi karşılarını almak ne demek biliyorlar" dedi.