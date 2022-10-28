Terör örgütünün 'uyuyan hücresi' çökertildi: DEAŞ'ın sözde istihbaratçıları yakalandı

BİR FİRARİ TERÖRİST ARANIYOR

Gözaltına alınan Ahmet A., Alaa E.C., Besıl E.M., Şadi K., Ubey M., Mahmud A., İsmail H. ve Menhel M. isimli sekiz teröristin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki iki kişinin terör örgütü DEAŞ'ın terör saldırısı planlamalarını yapan ve terör örgütü DEAŞ'ın olası terör saldırıları için keşif ve istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüklerinin belirlendiği ifade edildi.