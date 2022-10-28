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    • 28.10.2022 11:16
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    Terör örgütünün 'uyuyan hücresi' çökertildi: DEAŞ'ın sözde istihbaratçıları yakalandı

    Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan yedi Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'ın 'Uyuyan Hücresi'ne bağlı olan teröristlerden bazılarının, terör örgütü DEAŞ'ın olası terör saldırıları için keşif yapma ve istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüklerinin belirlendiği ifade edildi.

    DEAŞ’ın sözde istihbaratçıları yakalandı

    İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir ve Bayrampaşa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

    SÖZDA İSTİHBARATÇILAR YAKALANDI
    Geçmişte terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde bulunan, yasa dışı yollardan geldikleri İstanbul'da terör saldırısı hazırlığında oldukları tespit edilen ve "Yabancı Terörist Savaşçı" (YTS) olarak adlandırılan sekiz terörist gözaltına alındı. DEAŞ'ın Uyuyan Hücresi'ne bağlı olan teröristlerin keşif ve örgüt içerisinde istihbari bilgi toplama faaliyetleri yürüttüklerinin tespit edildiği ifade edildi.

    BİR FİRARİ TERÖRİST ARANIYOR
    Gözaltına alınan Ahmet A., Alaa E.C., Besıl E.M., Şadi K., Ubey M., Mahmud A., İsmail H. ve Menhel M. isimli sekiz teröristin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki iki kişinin terör örgütü DEAŞ'ın terör saldırısı planlamalarını yapan ve terör örgütü DEAŞ'ın olası terör saldırıları için keşif ve istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüklerinin belirlendiği ifade edildi.

    Yakalanan dört teröristin üzerlerinden kimlik çıkmadı. Bir firari teröristi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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