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    • Güncel
    • 02.11.2022 22:14
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    • 02.11.2022 22:14
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    Hakkari'de tespit edilen mağarada yapılan aramada teröristlere ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada yapılan aramada silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

    Hakkari’de teröre darbe

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Hüseyin Çeken 2022-586 (Kepre-1) Operasyonu"nda ilçenin İkiyaka köyü Kepre Yaylası kırsalında arama yapıldı.



    Ekiplerce tespit edilen mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör, uçaksavar gövdesi ve namlusu, tabanca, 4 el bombası, 6 anti tank mühimmatı, 118 uçaksavar mühimmatı, 350 biksi makineli tüfek mühimmatı, parça halinde 4 doçka mayonu, parça halinde 2 biksi mayonu, 2 dürbün, 3 kırıcı hilti ve güç kaynağı ele geçirildi.

    Ekiplerin dönüş sırasında yaptığı aramada ise aynı güzergahta 6 anti tank mühimmatı bulundu.

    Bölgede operasyon sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de tespit edilen mağarada yapılan aramada teröristlere ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
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