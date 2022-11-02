Hakkari'de tespit edilen mağarada yapılan aramada teröristlere ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi





Ekiplerce tespit edilen mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör, uçaksavar gövdesi ve namlusu, tabanca, 4 el bombası, 6 anti tank mühimmatı, 118 uçaksavar mühimmatı, 350 biksi makineli tüfek mühimmatı, parça halinde 4 doçka mayonu, parça halinde 2 biksi mayonu, 2 dürbün, 3 kırıcı hilti ve güç kaynağı ele geçirildi.



Ekiplerin dönüş sırasında yaptığı aramada ise aynı güzergahta 6 anti tank mühimmatı bulundu.



Bölgede operasyon sürüyor.

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