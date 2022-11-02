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    • 02.11.2022 20:54
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    • 02.11.2022 21:15
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    SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında "tahıl anlaşması" görüşmesi

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatı anlaşmasının önemi vurgulandı.

    Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

    Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    Gerek Ukrayna'nın gerek Rusya'nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemini işaret etti.

    Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında "tahıl anlaşması" görüşmesi
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