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Bakan Çavuşoğlu'ndan Atina'ya tokat gibi cevap: "Yunan'ı çileden çıkardık"

Bakan Çavuşoğlu'ndan Atina'ya tokat gibi cevap: "Yunan'ı çileden çıkardık"
02.11.2022 10:56

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasında Atina'nın izlediği politikayı eleştirdi. Atina'nın Türkiye'yi sahte fotoğraf ve bilgiler ile hedef aldığını belirten Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu" dedi. ABD'nin Yunanistan'ı silahlandırmasını tepki gösteren Çavuşoğlu, "ABD'nin terazileri bozuldu, kendilerine uyarılarda bulunduk. Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil." ifadelerini kullandı.

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