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Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık yıkım sürecidir

Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık yıkım sürecidir
02.11.2022 16:48

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Cumhuriyet Halk Partisi ile gizli ortaklığı ifşa olan HDP bu kez Meclis'te Cumhuriyeti hedef aldı. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet'in ilk 100 yılını 'yıkım' olarak niteledi! Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz." dedi. HDP'ye bakanlık vaadinde dahi bulunan CHP'nin bu çıkışa ne diyeceği merak konusu oldu.

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Cumhuriyeti hedef aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaklığı artık ifşa olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Meclis'te yaptığı açıklamada 'Cumhuriyetin ilk 100 yılının yıkım projesi' olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

HDP'Lİ PERVİN BULDAN: CUMHURİYET 100 YILLIK BİR YIKIM SÜRECİDİR
Pervin Buldan, Cumhuriyet'i hedef aldığı açıklamada şunları söyledi;

"Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz."

CHP BU SKANDALA NE DİYECEK
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin HDP tarafından hedef alınmasına CHP şuana kadar sessiz kaldı.

Cumhurbaşkanlığı için HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'ninbu skandal karşısında ne kadar susacağı ya da tavrının ne olacağı merak ediliyor.

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