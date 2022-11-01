O'TOGG'mobile hücum! Yüzbinlerce talep geldi, vatandaşlar TOGG almak için kendi araçlarını satışa çıkardı

TOGG geldi, dünya değişti! Türkiye Otomobil Girişimi Grubu'nun (TOGG) ürettiği ilk milli aracımız, Cumhuriyet'in 99. yaş gününde banttan indi. Dünyanın gözü bir anda Türkiye'ye çevrildi. Dev otomobil şirketleri panikledi. Ünlü firmalardan alkış geldi! Ve TOGG daha ilk günlerden vites yükseltti! Birçok kuruluş, milli otomobilimizi almak için sıraya girdi.
ASKON 5 BİN ADET İSTİYOR
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, ilk etapta 5 bin adet almak istediklerini bildirdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "TOGG araçlarından tüm iştiraklerimiz için almak istiyoruz" dedi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, yerli aracımızın dış ticarete çok büyük bir katma değer sağlayacağını belirtti. DEİK Başkanı Nail Olpak da böyle bir otomobili almak için sabırsızlandıklarını söyledi.
İLK SATIŞ ZORLU'DA
Vatandaşlar ise Şubat'ta başlayacak ön talep için hazırlığa geçti! Çok sayıda kişi, TOGG almak amacıyla kendi aracını satışa verdi! İnternet sitelerinde bu tarz ilanların arttığı gözlendi. Yetkililerden de mesaj geldi: TOGG'un satışı bayi üzerinden değil direkt olarak temas noktalarından gerçekleşecek. İlk temas noktası, Zorlu Center'da açılacak.
SÜRÜCÜSÜZ GİDİYOR
Yerliotomobil TOGG'un ayna altları, kapıları, ön ve arka bölümü, konsolu gibi kritik noktalarında sensör ve kameralar var.
Sürücü müdahalesi gerekmeden kendi kendine gidebiliyor.
30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 şarj oluyor.
1 sistemi sayesinde güncellemeleri uzaktan 4G-5G bağlantısıyla alabiliyor.
Vatandaşlar "TOGG alacağım" deyip kendi araçlarını internetten satışa çıkardı.