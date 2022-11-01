O'TOGG'mobile hücum! Yüzbinlerce talep geldi, vatandaşlar TOGG almak için kendi araçlarını satışa çıkardı





SÜRÜCÜSÜZ GİDİYOR

Yerliotomobil TOGG'un ayna altları, kapıları, ön ve arka bölümü, konsolu gibi kritik noktalarında sensör ve kameralar var.

Sürücü müdahalesi gerekmeden kendi kendine gidebiliyor.

30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 şarj oluyor.

1 sistemi sayesinde güncellemeleri uzaktan 4G-5G bağlantısıyla alabiliyor.



Vatandaşlar "TOGG alacağım" deyip kendi araçlarını internetten satışa çıkardı.

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