CHP'li belediyelerden mıcırlı vurgun!

Aydın'da, CHP'li Kuşadası Belediyesi geçen yıl belediye garajında kullanmak için 750 bin ton mıcır alım ihalesi yaptı. İhaleyi ise 12.8 milyon lira bedelle, ZTB İnşaat kazandı. Anormal rakamlar içeren ihaleyi mercek altına alan polisin, 1 ay önce düzenlediği operasyonda, şirket sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler ile 4 belediye personeli "İhaleye fesat karıştırmak", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.