İş dünyası yerli otomobil TOGG için sırada: Şubat'ı bekliyorlar

Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılması, iş dünyasında da büyük heyecan yarattı.
Türkiye'nin gücü ve potansiyeli sayesinde "yapılamaz" denileni yapmayı başardığını söyleyen iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları, araç satışa sunulmadan sipariş vermek için sıraya girdi. Sabah'ta yer alan habere görei önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen araçların ülke ekonomisinin vitesini yükselteceğini söyleyen STK başkanları, sipariş vermek için şimdiden gün saymaya başladı.
A HABER TOGG'U SÜRDÜ MİLLİ OTOMOBİLİ TEST ETTİ! VİDEO İZLE
ASKON Başkanı/ Orhan Aydın: ASKON olarak ilk etapta 5 bin adet almak istediğimizi bildirdik. Ancak eğer bize daha fazla kota verilirse bu sayıyı 10 bin adete kadar çıkarabiliriz. Çünkü Togg, Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye'nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayisine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda, 300 milyar dolar kadar yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. Küresel güç olmak istiyorsak bu pazarda biz de kendi yerli otomobilimizle olmalıyız. Bu projeyle gurur duyuyoruz.