İş dünyası yerli otomobil TOGG için sırada: Şubat'ı bekliyorlar

65 YILDIR MİLLET OLARAK ÖZLEMİNİ ÇEKİYORDUK

MÜSİAD Başkanı/ Mahmut Asmalı: Togg sayesinde 60-65 yıldır özlemini çektiğimiz yerli araç üretiliyor. "Türkler yapamaz, başaramaz, tasarımını yapamaz, beceremeyeceksiniz" denilen bir tesisin, bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Otomobil alımı nedeniyle yurt dışına ciddi paralar ödüyoruz ve bu durum cari açık oluşturuyor. Türkiye'nin dış ticaretine çok büyük bir katma değer sağlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı/ İbrahim Burkay: Togg Bursa'nın kilogramda 4.5 dolar ihracat rakamını 8 dolara çıkararak ilimizin ekonomisini de uçuracak. 40 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağız. Yükselen Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 firma Togg için üretime başlıyor. Bu yatırımla Bursa'daki 7 bin otomotiv yan sanayi şirketi dönüşümünü başlattı.