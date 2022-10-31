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    • 01.11.2022 01:56
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    Adaylık savaşı tam gaz! Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İYİ' gönderme: Yine 'kazanacak aday' söylemine sığındılar

    CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor. Akşener 'kazanacak aday olmalı' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor. Bu doğrultuda İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan da manidar bir paylaşım geldi. Türkkan, "Kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayı bekliyor milletimiz" diyerek Kılıçdaroğlu ve CHP'ye göndermede bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Adaylık savaşı tam gaz!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.

    İYİ PARTİ DE İCAZET YOKLAMAYA GİTTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de manidar bir adım geldi ve verdiği talimatla bir heyet CHP'den sonra Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti.



    HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.

    "Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.



        KK'YA KAPI KAPANDI: YİNE "KAZANACAK ADAY" SÖYLEMİNE SIĞINDILAR
        Bir yandan da kulislerde İYİ Partilileri, Meral Akşener'i aday olarak görmek istediği söylemleri duyuluyor.

        Bu detay dikkate alındığında İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmıyor.

        Akşener'in 'kazanacak aday' söylemini destekleyen Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı göndermede bulunarak "Cumhurbaşkanı adayı değil aradığımız; bu karanlığın bitmesi için kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayı bekliyor milletimiz bizden" ifadelerini kullandı.



        MANİDAR GÖNDERME: "BİZE GÜVENİN AZ KALDI"
        Bir başka paylaşımında "Bu akşam Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, milletvekillerimiz ve parti yöneticisi arkadaşlarımız ile siyasette son gelişmelerin değerlendirdiği bir toplantı yaptık. Bize güvenin..!" ifadelerine yer veren Türkkan, "Az kaldı" etiketini kullanarak diğer ortaklarına manidar bir gönderme de yaptı.




        "AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU BİR TÜRKİYE HAYAL EDİN..."
        Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen bir paylaşımda bulunmuş "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" ifadelerini kullanmıştı.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel Adaylık savaşı tam gaz! Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İYİ' gönderme: Yine 'kazanacak aday' söylemine sığındılar
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