Adaylık savaşı tam gaz! Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İYİ' gönderme: Yine 'kazanacak aday' söylemine sığındılar

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.
İYİ PARTİ DE İCAZET YOKLAMAYA GİTTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de manidar bir adım geldi ve verdiği talimatla bir heyet CHP'den sonra Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti.
HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.
"Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.