Adaylık savaşı tam gaz! Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İYİ' gönderme: Yine 'kazanacak aday' söylemine sığındılar





HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.

"Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.