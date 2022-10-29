Teslim olan PKK'lı terörist örgütteki infazları anlattı: Baskı, zorlama ve şiddet

"Savaş var diyorlar ama hedefi, amacı, nereye varmak istedikleri belli değil. Katıldığım için çok pişmanlığım vardı. Bize sürekli 'Teslim olursanız size işkence yapılır, kötü muamele yapılır, zindanda kalırsınız' diyorlardı. Ben de kendi kendime hep düşünüyordum, örgütün dediği gibi mi devletin dediği gibi mi olacak diye. Teslim olduktan sonra jandarmanın çabasının beni kazanmak olduğunu gördüm. Herhangi bir kötü muameleyle, şiddetle karşılaşmadım."

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