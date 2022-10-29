Teslim olan PKK'lı terörist örgütteki infazları anlattı: Baskı, zorlama ve şiddet

Terör örgütü PKK'dan yaşanan kopuşlar örgüt içindeli infazları da açığa çıkardı.
TESLİM OLAN TERÖRİSTLER İNFAZLARI ANLATTI
Terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren H.A. ve G.Ö. örgüt kampından kaçarak 16 ve 17 Eylül'de jandarma ekiplerine teslim oldu.
Elazığ ve Iğdır il jandarma komutanlıklarında işlemleri süren teröristler, ifadelerinde, örgütten kopuşları ve terör örgütünün iç yüzünü anlattı.
Teslim olan teröristlerden G.Ö, örgüt içinde sürekli kötü muameleyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Örgütten kaçmak için fırsat aradığını belirten G.Ö, yapılan işkencelere dayanamayarak kaçtıktan sonra yakalanan bir arkadaşının gözlerinin önünde infaz edildiğini söyledi. G.Ö, şunları kaydetti:
"Orada gördüğüm muamele berbattı. İşkence vardı. Örgüte yeni katılmıştım. Kampta Kars Digorlu bir arkadaşım vardı. Gara'ya gidecektik. O arkadaşımla kaçmayı düşünüyorduk. Kaçmak konusunda kararsız kalmıştık çünkü yakalanırsak öldürürler diye korkuyorduk. O arkadaşım yapılanlara dayanamadı kaçtı ama yakalandı. Yanımıza getirdikten sonra tabancayla kafasından vurarak öldürdüler. Bize sürekli 'Siz Türkiye devletine teslim olursanız sizi hapse atarlar' diyorlardı. Ailemle iletişime geçtim, ailem jandarmayla görüştü. Jandarma benimle görüştü ve teslim oldum."