Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 6 odalı mağara ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne ait 150 metre uzunluğunda 6 odalı mağara ele geçirildi. Mağaranın içinden görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşılırken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı sözde karargâh mağarasında PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:

- 1 adet Doçka makineli tüfek,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet PKMS hafif makinalı tüfek,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 2 adet AT-4 tanksavar füzesi,

- 1 adet roket kuyruğu,

- Çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası,

- 3 adet kara mayını,

- Çok sayıda mühimmat,

- 1 adet Yaseu telsiz,

- 41 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 3 adet basma düzenek,

- Çok sayıda elektrikli fünye,

- 10 adet oksijen tüpü,

- Çok sayıda gaz maskesi,

- 3 adet jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesi.