Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 6 odalı mağara ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne ait 150 metre uzunluğunda 6 odalı mağara ele geçirildi. Mağaranın içinden görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşılırken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı sözde karargâh mağarasında PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:
- 1 adet Doçka makineli tüfek,
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet PKMS hafif makinalı tüfek,
- 1 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 2 adet AT-4 tanksavar füzesi,
- 1 adet roket kuyruğu,
- Çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası,
- 3 adet kara mayını,
- Çok sayıda mühimmat,
- 1 adet Yaseu telsiz,
- 41 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 3 adet basma düzenek,
- Çok sayıda elektrikli fünye,
- 10 adet oksijen tüpü,
- Çok sayıda gaz maskesi,
- 3 adet jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesi.