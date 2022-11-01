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    • 01.11.2022 14:28
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    • 01.11.2022 14:28
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    Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 6 odalı mağara ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Pençe-Kilit bölgesinden geldi.

    Pençe-Kilit bölgesinde 6 odalı mağara ele geçirildi

    Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne ait 150 metre uzunluğunda 6 odalı mağara ele geçirildi. Mağaranın içinden görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşılırken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı sözde karargâh mağarasında PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:

    - 1 adet Doçka makineli tüfek,

    - 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

    - 1 adet PKMS hafif makinalı tüfek,

    - 1 adet RPG-7 roketatar,

    - 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

    - 2 adet AT-4 tanksavar füzesi,

    - 1 adet roket kuyruğu,

    - Çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası,

    - 3 adet kara mayını,

    - Çok sayıda mühimmat,

    - 1 adet Yaseu telsiz,

    - 41 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

    - 3 adet basma düzenek,

    - Çok sayıda elektrikli fünye,

    - 10 adet oksijen tüpü,

    - Çok sayıda gaz maskesi,

    - 3 adet jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 6 odalı mağara ele geçirildi
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