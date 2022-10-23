SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracına ateş açan teröristlerin yakalanma anı kamerada

TERÖRİSTLER SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.