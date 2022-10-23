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    • 23.10.2022 11:42
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    SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracına ateş açan teröristlerin yakalanma anı kamerada

    Son dakika haberleri... Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca ateş eden şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kalaşnikof, silah ve bomba atar ele geçirildi. Zırhlı polis aracına ateş eden 3 teröristin teslim olma anları ise kameralara yansıdı.

    Polise ateş açan teröristlerin yakalanma anı

    Hakkari Yüksekova'da dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

    Şüphelilerin Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi.

    Polise ateş açan teröristlerin yakalanma anı! TIKLA İZLE

    Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

        TERÖRİSTLER SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ
        Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

        TERÖRİSTLERİN TESLİM OLMA ANLARI
        Zırhlı polis aracına ateş eden 3 teröristin teslim olma anlarını TRT Haber yayınladı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracına ateş açan teröristlerin yakalanma anı kamerada
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