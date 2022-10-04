Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.10.2022 11:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2022 11:12
    ABONE OL

    CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 'Mıcır' skandalı ortaya çıkmıştı

    CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aydın’da tek kalemde 12.8 milyon liraya çıktığı 750 bin ton mıcır alımı ihalesiyle yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Kuşadası Belediyesi’ne polis tarafından operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 8 belediye görevlisi gözaltına aldı.

    CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi bile yıllık 2 milyon ton mıcır kullanılırken CHP'li Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'nin bir kalemde 12.8 milyon liraya 750 bin tonluk mıcır alması yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti.

    Fotoğrafta: CHP'li Ömer Günel

    İhaleyi alan Mardinli Zana ve Turan Bağı kardeşlere ait Söke merkezli ZTB İnşaat şirketi ihalenin üzerinden aylar geçmesine karşın bir adım atmadı. Mıcır üretimi yapması için 8 Mart'ta yer teslimi yapılan taş ocağına bir çivi bile çakılmadı.

    Süresi 300 gün olan ihalede 'bu kadar mıcır ne zaman ve nasıl üretilecek?' soruları akıllara geldi.

    CHP'Lİ BELEDİYEYE ŞAFAK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
    İhale ve imar yolsuzluğu iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) polisleri 8 belediye personelini gözaltına aldı.
        Kuruluş Osman
        Haberler Güncel CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 'Mıcır' skandalı ortaya çıkmıştı
            SON DAKİKA