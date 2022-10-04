CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 'Mıcır' skandalı ortaya çıkmıştı

Süresi 300 gün olan ihalede 'bu kadar mıcır ne zaman ve nasıl üretilecek?' soruları akıllara geldi.

CHP'Lİ BELEDİYEYE ŞAFAK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

İhale ve imar yolsuzluğu iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) polisleri 8 belediye personelini gözaltına aldı.