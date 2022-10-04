CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 'Mıcır' skandalı ortaya çıkmıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bile yıllık 2 milyon ton mıcır kullanılırken CHP'li Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'nin bir kalemde 12.8 milyon liraya 750 bin tonluk mıcır alması yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti.
Fotoğrafta: CHP'li Ömer Günel
İhaleyi alan Mardinli Zana ve Turan Bağı kardeşlere ait Söke merkezli ZTB İnşaat şirketi ihalenin üzerinden aylar geçmesine karşın bir adım atmadı. Mıcır üretimi yapması için 8 Mart'ta yer teslimi yapılan taş ocağına bir çivi bile çakılmadı.
Süresi 300 gün olan ihalede 'bu kadar mıcır ne zaman ve nasıl üretilecek?' soruları akıllara geldi.
CHP'Lİ BELEDİYEYE ŞAFAK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
İhale ve imar yolsuzluğu iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) polisleri 8 belediye personelini gözaltına aldı.