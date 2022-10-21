CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulunda toplu istifa... Faik Öztrak'a şok sözler

Ne kadar isabetli şeyler yaptıklarını ve doğru yolda olduklarını üyelerinden ve delegelerinden gelen olumlu geri dönüşlerle teyit ettiklerini aktaran Saygın, "Ancak bu çabamızın, birtakım siyasi aktörleri rahatsız ettiğinin farkına varmakta gecikmedik." ifadesini kullandı.

Şener Zeynel Saygın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler partimizde iç barışı, birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlamaya çalıştıkça parti içindeki çok küçük fakat etkili bir kitlenin tahrik edici, ayrıştırıcı, kavgacı, kutuplaştırıcı tavırlarını üzülerek gözlemledik. Özellikle tahrik etmek amacıyla sataşma girişimlerini esefle ve hayretle müşahede ettik. Bu tavır ve davranışlardan beslenerek kendisine koltuk ve çıkar sağlama niyetinde olan kişilere inat, birlik ve beraberlik içerisinde, kavga etmeden partimizin güçlü geleceğine, koşar adımlarla iktidar yürüyüşüne inandık. Ancak Tekirdağ'ın siyaseten parsellendiğini düşünen ve siyasi çıkar peşinde koşarak halkın emaneti olan makamları baba yadigarı zannedenlerin çıkar kovanına da çomak soktuğumuzu hayret ve üzüntüyle fark ettik."

SİYASİ RÜŞVET VE BASKI

Demokrasinin gereği önseçimi istediklerini, tüm adayların üyelerce belirlenmesini savunduklarını ve demokrasiden vazgeçmediklerini vurgulayan Saygın, şunları kaydetti:

"Birileri de masa başı ile bir yerlere gelmekten vazgeçmedi. Yönetimden istifa eden isimlerin çoğunluğu, il kongresinde Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun tarafından bizlere önerilen isimlerdi ve bu kişilerin talimatı ile istifa etmişlerdir. Bizler birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bu isimleri yönetime aldık. Hatta birçoğu toplantılara düzenli katılmamasına rağmen herhangi bir kırgınlığa neden vermemek için işlem yapmadık. Yönetimin düşürülmesi girişimi tamamen kişisel gelecek kaygısının eseridir. Bizler milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi adaylarının sandıkla belirlenmesi gerektiğini belirttik ve savunduk. Birileri ise masa başında bu işleri yapmak istedi. Ne yazık ki siyasi rüşvet ve baskı ile dilekçeler toplanmıştır. Bu arkadaşlarımıza iş ve siyasi makam teklifleri yapılmıştır. Alnımız ak, başımız dik ayrılıyoruz. Demokrasi dedik, demeye de devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun."