Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2022 15:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 15:17
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mevlüde Genç için taziye

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan’dan Mevlüde Genç için taziye

    Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle; Almanya'nın Solingen şehrinde 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin beş ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle, eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'i telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum.

    Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Vahap ’PKK’lı’ Seçer savunma sanayisini hedef aldı
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mevlüde Genç için taziye
        SON DAKİKA