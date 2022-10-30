SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun son bombası: Erdoğan aday olmamdan korkuyor

2023 yazında yapılacak seçimlere artık aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı'nda ise adaylık konusunda belirsizlik sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için her türlü manevrayı yapıyor. Gaflarıyla bilinen Kılıçdaroğlu'nun son sözleri ise adeta fıkra tadında.

TELE 1'DEN KILIÇDAROĞLU'NU TUZAĞA ÇEKEN SORU

Tele1'den Yılmaz Polat'a konuşan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın kendisinden korktuğunu söyledi. Polat'ın "Kamuoyunda 6'lı masadan aday olarak sizin isminizin çıkacağına ilişkin kanaatler çok yaygın. Yani en güçlü aday olarak gösteriliyorsunuz" yorumuna herhangi bir karşılık vermeyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı: