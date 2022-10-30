Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2022 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2022 16:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun son bombası: Erdoğan aday olmamdan korkuyor

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son sözleriyle kendisine bir kez daha güldürdü. Kılıçdaroğlu, adaylığı yönündeki sorulara kaçamak cevap verirken "Erdoğan, benim adaylığımdan korkuyor" sözleriyle son bombasını patlattı.

    ’Erdoğan benim adaylığımdan korkuyor’

    2023 yazında yapılacak seçimlere artık aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı'nda ise adaylık konusunda belirsizlik sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için her türlü manevrayı yapıyor. Gaflarıyla bilinen Kılıçdaroğlu'nun son sözleri ise adeta fıkra tadında.

    TELE 1'DEN KILIÇDAROĞLU'NU TUZAĞA ÇEKEN SORU
    Tele1'den Yılmaz Polat'a konuşan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın kendisinden korktuğunu söyledi. Polat'ın "Kamuoyunda 6'lı masadan aday olarak sizin isminizin çıkacağına ilişkin kanaatler çok yaygın. Yani en güçlü aday olarak gösteriliyorsunuz" yorumuna herhangi bir karşılık vermeyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

    "ERDOĞAN, BENDEN KORKUYOR"
    "Evet, çok korkuyor. Korkmasa, televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım."

    SOSYAL MEDYADA MİZAH KONUSU OLDU
    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada da mizah konusu oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları:
        TOKİ’de son başvuru ne zaman?
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun son bombası: Erdoğan aday olmamdan korkuyor
            SON DAKİKA