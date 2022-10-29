Yunanistan'dan 29 Ekim mesajı! Türkiye'yi tebrik ettiler

Son dönemde Türkiye'ye yönelik tahrik dozu yüksek hamleler yaparak Ege'de gerilimi arttıran Yunanistan dikkat çeken bir harekete imza attı.
Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli ülkelerde kutlama mesajları gönderilirken bu mesajlardan birini de Yunanistan gönderdi.
YUNANSİTAN'DAN 29 EKİM PAYLAŞIMI
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca Türk bayrağı görseline de yer verildi.
TÜRKİYE DETAYI
Başkan Erdoğan'ın girişimleri sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirilmesini onaylamıştı. Yunanistan da buna dikkat ederek Turkey yerine Türkiye'yi kullandıç
ABD DE KUTLADI
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Blinken mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ABD adına Türk halkını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Blinken, mesajında şunları kaydetti:
"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler yaşamsal öneme sahiptir ve iki ülke arasındaki derin kültürel ve ticari bağların yanı sıra bölgesel ve küresel barışın, güvenliğin ve refahın geliştirilmesi doğrultusunda NATO müttefikleri olarak birlikte yürüttüğümüz çalışmalara dayanmaktadır. Rusya'nın devam eden saldırgan tutumuna karşılık Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını takdirle karşılıyoruz."
Blinken, ayrıca, iki ülke arasındaki köklü ve yakın bağlar nedeniyle müteşekkir olduklarını belirtti.