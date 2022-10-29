İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist istifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.