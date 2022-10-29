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    • Güncel
    • 29.10.2022 14:40
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    • 29.10.2022 14:55
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    İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist istifa etti

    Son dakika haberleri... İsveç'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer vererek skandal bir programa imza atan yapımcı ve sunucu Kristoffer Ahonen Appelquist istifa etti. Hakaret skandalı sonrası İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

    AJANSLAR
    Skandalın yapımcısı istifa etti

    İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

    Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

    NE OLMUŞTU?
    SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Başkan Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.


    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın bu talebi, iki ülkenin de Türkiye'nin taleplerini kabul etmesiyle Türkiye tarafından onaylanmıştı.

        Söz konusu ülkelerin Türkiye'nin taleplerini karşılamazsa, Türkiye'nin anlaşmayı veto etme ihtimali olmasına rağmen İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir program yapıldı.

        TERÖRİSTLERDEN AKTİVİST DİYE BAHSETTİLER
        Kristoffer Ahonen Appelquist'in sunduğu bir programa katılan PKK sempatizanı Kadir Meral skandal sözlere yer verdi. Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atıldı.


        Fotoğraf: Kadir Meral

        PKK'LI TERÖRİSTLERLE AYNI YOLDA
        Türkiye doğumlu Kadir Meral'in babasının siyasi sebeplerden dolayı İsveç'e gittiği, ardından ailesini de aldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden Meral'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği öğrenildi.

        Söz konusu ifadelerin ortaya çıkması nedeniyle sosyal medyadan pek çok kişi duruma tepki gösterdi.

        Öte yandan Meral, tıpkı İsveç'te PKK'lı terörist Amineh Kakabaveh gibi son zamanlarda İsveç'in Türkiye'ye yaktığı yeşil ışık nedeniyle tepki gösteriyor.

        Kungalvs-Posten gazetesine yazılar yazan Meral, son yazısında politikacıların seçmenleri kandırdığını ifade etti.

        İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILMIŞTI
        Türkiye, İsveç Devlet Televizyonunda (SVT), Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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