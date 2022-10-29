İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist istifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.
Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.
NE OLMUŞTU?
SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Başkan Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın bu talebi, iki ülkenin de Türkiye'nin taleplerini kabul etmesiyle Türkiye tarafından onaylanmıştı.