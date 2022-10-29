Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu!

"ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ ESER VE HİZMET ALTYAPISI ÜZERİNDE 'TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ"

Mesajında; Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, millî birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye'nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Millî gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz."

Küresel ölçekte Türkiye'nin itibarını ve ağırlığını artırırken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerine aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğal gaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz" dedi.