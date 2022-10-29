PKK’nın basın komitesindeki sözde ‘gazeteciler’ tutuklandı

Bu kapsamda, örgüt üst yönetimi tarafından verilen eylem talimatlarının daha fazla kitlelere ulaşmasının sağlanması adına sözde haber siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan, dezenformasyona yönelik haberlerin, yayınların yapıldığı, haber ve yayınları yapan şahısların tespit edilmemesi adına gizliliğe dikkat ederek haber ve yayınların anonim olarak gerçekleştirildiği, günümüzde sosyal medya araçlarının etkinliği ve bu alandaki kısmi denetimsizliği de fırsat bilen terör örgütünün bahse konu kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden de gerçekleştirdiği aktarıldı.