PKK’nın basın komitesindeki sözde ‘gazeteciler’ tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmaları sonucunda PKK'nın sözde basın komitesine yönelik Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devem ettiği öğrenildi.
PKK'ya yönelik yürütülen kararlı ve başarılı operasyonlar neticesinde örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak amacıyla örgüt güdümünde yayın yapan internet siteleri ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla örgütsel propaganda faaliyetlerine hız kazandırmaya çalıştığı tespit edildi.
ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI SOSYAL MEDYADAN YÜRÜTÜLÜYOR
PKK üst yönetimi tarafından örgütün devamlığını sağlamak, örgüt içerisinde ve metropol illerde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını arttırmak, gerçekleştirilmek istenen eylemlere katılımları arttırmak, örgüte müzahir yapılanma, oluşum ve STK'ları hareketlendirmek ve diri tutmak adına sistematik olarak talimatların verildiği belirlendi.
Bu kapsamda, örgüt üst yönetimi tarafından verilen eylem talimatlarının daha fazla kitlelere ulaşmasının sağlanması adına sözde haber siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan, dezenformasyona yönelik haberlerin, yayınların yapıldığı, haber ve yayınları yapan şahısların tespit edilmemesi adına gizliliğe dikkat ederek haber ve yayınların anonim olarak gerçekleştirildiği, günümüzde sosyal medya araçlarının etkinliği ve bu alandaki kısmi denetimsizliği de fırsat bilen terör örgütünün bahse konu kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden de gerçekleştirdiği aktarıldı.