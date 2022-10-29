Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden TOGG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.

İSİMLERİNİ ÖZELLİKLE SEÇTİK

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışı öncesi açıklamalarda bulundu. Global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Karakaş, Togg'un üretileceği 6 rengin isimlerini özellikle seçtiklerine dikkat çekti. Karakaş, "Renklerimizle tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz. Seçimlerin özellikle üzerinde uzun bir çaba sarf ettik ki, sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil edebilsin diye. Dış dünyada belki bir Kapadokya kadar Pamukkale kadar tanınmayan bir Kula'nın ve öbür taraftan Oltu'nun tüm dünyaya tanınması için. Gemlik'in keza öyle" dedi.