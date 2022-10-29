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    • 29.10.2022 17:14
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    Türkiye'nin otomobili banttan iniyor! TOGG CEO Gürcan Karakaş açıkladı! Fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman trafiğe çıkacak? İkinci sahibi kim?

    Türkiye'nin otomobili Togg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle üretim bandından inecek. Açılışa saatler kala TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu. Aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz." cevabını veren Karakaş, Togg'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti. "15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an yıllık 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz" diyen Karakaş, İkinci TOGG'un sahibinin kim olacağı sorusunu "Ticari sır desem" sözleriyle cevapladı.

    İHA
    Togg ne zaman trafiğe çıkacak?

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada önemli açıklamalarda bulundu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın fiyatının henüz belli olmadığını belirterek, "Hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz" dedi.

    TOGG CEO'su merak edilenleri tek tek cevapladı | Video

    NEREDEN NEREYE GELDİK?
    Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

    Karakuş şunları söyledi: Aracın renkleri Türkiye'nin renklerinden seçildi. Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek. Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik.

    NİYE KAMPÜS DİYORUZ?
    Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik. Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz.

    Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden TOGG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.

    İSİMLERİNİ ÖZELLİKLE SEÇTİK
    Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışı öncesi açıklamalarda bulundu. Global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Karakaş, Togg'un üretileceği 6 rengin isimlerini özellikle seçtiklerine dikkat çekti. Karakaş, "Renklerimizle tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz. Seçimlerin özellikle üzerinde uzun bir çaba sarf ettik ki, sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil edebilsin diye. Dış dünyada belki bir Kapadokya kadar Pamukkale kadar tanınmayan bir Kula'nın ve öbür taraftan Oltu'nun tüm dünyaya tanınması için. Gemlik'in keza öyle" dedi.

        'DIŞ DÜNYAYI BİZ SİZE GETİRECEĞİZ'
        Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin, herkesin hayatının bir parçası olacağını söyleyen Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
        Bizim yaklaşımımızda teknolojinin gelişmesiyle ve dijital dünyanın gelişmesiyle bizim akıllı cihazımız nihayetinde hayatımızın bir parçası oluyor. Yani evimizde, ofisimizde neler yapabiliyor isek biz bunu akıllı cihazımız içerisinde de yapabiliyor olacağız. Örneğin; eğer oturma odanızda siz alışveriş yapmak isterseniz alışverişi yaparsınız. Bu alışverişi ödemek isterseniz o ödemeleri yapabilirsiniz. Bunun haricinde bir seyahat planlamak isterseniz, bir yerleri gezip görürken yanında her türlü şarj imkanları da planlamak isterseniz bunları yapabilirsiniz. Eğlenmek isterseniz, bunları yapabilirsiniz. Eğlenirken, para kazanmak isterseniz bunları da yapabilirsiniz.

        Dolayısıyla bizim yaşam alanı olarak tanımladığımız, üçüncü yaşam alanı olarak tanımladığımız evimizden sonra, ofisimizden sonra bu yaşam alanını bize akıllı cihazın içerisine getirecek her türlü iş birliklerini adım adım örüyoruz arkadaşlar ve şu ana kadar da yine ticari sır olmaktan çıkanları, anlaşmaları sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesileyle örneğin Türk Hava Yolları'yla yaptığımız mil anlaşmamız da dünyada ilk defa bir mobilite cihazı üreticisinin statülerini kazanma hakkı var. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme. Sektör için bir gelişme. Yaratıcı ve inovatif bir gelişme. Bunu Türk Hava Yolları'yla beraber gerçekleştirdik. Ama öbür taraftan yine belki isimlerini dahi duymadığımız ama konusunda çok uzman dünyanın lider, teknoloji ve fikir üreticilerinden, iş modeli olarak yaklaşımlarında önder şirketlerle beraber biz bunu yapıyoruz. Fikir vermesi açısından biz 300'e yakın start-up inceledik. Bu start-upların içerisinde 36 tanesiyle, onlarla bir modelini yaptığımız, prototipini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık. 19 tanesiyle el sıkıştık. Dolayısıyla biz bu ekosistemin içerisinde netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ve dış dünyayı biz size getireceğiz. Siz oraya gitmeyeceksiniz.

        İKİNCİ TOGG KİMİN OLACAK?
        Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın 'İkinci araca çok talep var hatta Bakan Nebati bile aradı' sözleri hatırlatılan Karakaş ikinci aracın kimin olacağına ilişkin "Ticari sır desem' ifadelerini kullandı.

        TOGG NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?
        Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya, "15 senelik bir projeden bahsediyoruz. Biz 15 senelik projeyi hayata geçirirken adım adım iki aşamada kapasitelerimizi kurguluyoruz. Yani şu an kurduğumuz kapasite 100 bin adet için 1 yıllık kapasite ve bu yıl kapasiteyi tabii ki öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Bugünden yarına, haftaya salıya buna çıkmak mümkün değil. Teknik olarak da mümkün değil. Dolayısıyla biz dünyada oyunun kuralları neyse, profesyonellik neyi gerektiriyorsa ve hiçbir zaman kalitemizden ödün vermemek üzere adım adım geliyoruz. Fiyatlar belli değil. Şimdi şöyle düşünün; bakın günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket, 5 ay sonrası, 6 ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz. Öbür taraftan baktığınız zaman yani bizim en azından birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız dediğimiz dönemler için de biz küresel boyutta rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz eğer buna inanıyorsak, konumlandırmamızı, fiyat konumlandırmamızı, sadece teknoloji ve segment olarak değil, buna göre hazırlıyorsak burada sizlerin de endişesi olmaması gerekir" diye konuştu.

            "TRAFİĞE ÇIKMA TARİHİMİZ MART SONU"
            Togg'un yola çıkacağı tarih olarak 2023'ün Mart ayını işaret eden Karakaş, şu ifadeleri kullandı: Bizim trafiğe çıkma tarihimizi Mart'ın sonu olarak tarif ediyoruz. Ne işaret ediyoruz? Neden? Şimdi bakın biz şimdiye kadar şirket olarak sıfırdan kurulmuş, ürünümüzü sıfırdan geliştirmiş bir şirket olarak sektörü ve regülasyonların söylediği, tarif ettiği her türlü kuralı adım adım uygulayarak geldik. Bizim tesisimizin seri üretime hazır olması demek, araçların trafiğe çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Biz buradan seri üretim süreçleriyle, dondurulmuş süreçlerden çıkan araçların üretilerek, Türkiye'de, yurt dışında değişik sertifikasyon testlerine ve trafiğe çıkmak için o onayın alınmasını bekliyoruz. Ve bunu yaparken de biz Türkiye'mizin standartları yanında, Avrupa'nın da standartlarını almak istiyoruz. O nedenle de bizim bu sürece ihtiyacımız var. Dolayısıyla sorunuzun net cevabı Mart'ın sonundan itibaren.

            TOGG'U İLK KİMLER ALACAK?
            Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, yerli ve milli otomobil Togg'un ilk olarak yurt dışında görev yapan büyükelçilere tahsis edileceğini ve sonrasında da 81 ilin valisine verileceğini söyledi. Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı: Bugün Türkiye'nin dört bir yanında şarj istasyonları kuruluyor. İlk büyükelçilere gönderilecek. Hem Türkiye'nin 81 şehrine gitmesini hedefliyoruz, özellikle valilerimizin kullanması çok değerli olacak. Togg Avrupa'da da kullanımı uygun halde olacak. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinin tamamında iki binden fazla hızlı şarj istasyonu kurulacak.

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            Haberler Güncel Türkiye'nin otomobili banttan iniyor! TOGG CEO Gürcan Karakaş açıkladı! Fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman trafiğe çıkacak? İkinci sahibi kim?
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