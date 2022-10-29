Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada önemli açıklamalarda bulundu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın fiyatının henüz belli olmadığını belirterek, "Hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz" dedi.
TOGG CEO'su merak edilenleri tek tek cevapladı | Video
NEREDEN NEREYE GELDİK?
Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Karakuş şunları söyledi: Aracın renkleri Türkiye'nin renklerinden seçildi. Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek. Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik.
NİYE KAMPÜS DİYORUZ?
Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik. Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz.
Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden TOGG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.
İSİMLERİNİ ÖZELLİKLE SEÇTİK
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışı öncesi açıklamalarda bulundu. Global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Karakaş, Togg'un üretileceği 6 rengin isimlerini özellikle seçtiklerine dikkat çekti. Karakaş, "Renklerimizle tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz. Seçimlerin özellikle üzerinde uzun bir çaba sarf ettik ki, sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil edebilsin diye. Dış dünyada belki bir Kapadokya kadar Pamukkale kadar tanınmayan bir Kula'nın ve öbür taraftan Oltu'nun tüm dünyaya tanınması için. Gemlik'in keza öyle" dedi.