TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor? TOGG ne demek, açılımı ne? Ortakları kimler, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor. Yerli otomobilimiz hakkında bazı bilgiler merak edildi. İsim anlamı, amblemi ve ortakları hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor? İşte detaylar!
TOGG AÇILIMI NEDİR?
TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
TOGG NE DEMEK?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kısaca Togg, otomobil üretici şirketinin adı. Ağustos 2020'de şirketin Togg markasıyla üretim yapmasına karar verildi.
18 Aralık 2021 tarihinde Togg'un yeni logosu tanıtıldı. Logodaki karşılıklı iki ok, Doğu ve Batı kültürlerinin birleşimini temsil ediyor.