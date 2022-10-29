Togg ilk kez ABD’de dünya sahnesine çıkmıştı! Zorlu testleri başarıyla geçti

KAPILAR KİTAP GİBİ AÇILIYOR

Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı cihazda, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor. İçeride C SUV'un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.