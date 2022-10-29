Togg ilk kez ABD'de dünya sahnesine çıkmıştı! Zorlu testleri başarıyla geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobili Togg banttan inecek. Togg, geleceğe bakışını gösteren konsept akıllı cihazını ilk kez ABD'de dünya sahnesine çıkarmıştı. ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronics Show) katılan Togg, akıllı cihazını buradan dünyaya tanıttı. İşte o detaylar...
İLK KEZ ABD'DE DÜNYA SAHNESİNE ÇIKTI
Togg, geleceğe bakışını gösteren konsept akıllı cihazını ilk kez ABD'de dünya sahnesine çıkardı. ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronics Show) katılan Togg, akıllı cihazını buradan dünyaya tanıttı.
Murat Günak liderliğinde, Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanan cihaz, Turkish Cargo uçagıyla ABD'ye taşınmıştı.
Konsept akıllı cihaz, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Cihazın stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.
TOK LOGOSU DOĞU VE BATININ BİRLİKTELİĞİNİ SİMGELİYOR
Akıllı cihaz üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor. Cihazdaki on cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.
KAPILAR KİTAP GİBİ AÇILIYOR
Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı cihazda, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor. İçeride C SUV'un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.