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    • Güncel
    • 29.10.2022 15:35
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    • 29.10.2022 15:35
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    Türkiye Yüzyılı'nın vizyon projesi: Togg! Vatandaşlar tesis önünde bayraklarıyla bekliyor

    Türkiye Yüzyılı'nın vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı açılış töreniyle ilk Togg banttan inecek. Tüm Türkiye'yi saran heyecan tesis önünde yüzlere yansıdı. Davetli olmamasına karşın çok sayıda vatandaş, tesis önünde ellerinde bayraklarla töreni beklemeye başladı.

    Vatandaşların ’Togg’ heyecanı

    Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.

    TOGG TABELALARI YERLEŞTİRİLDİ
    Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince 'Togg' yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

    Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.

    Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

    AÇILIŞA SAATLER KALDI!
    Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıtıyor.

        Kampüsün resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı törenle yapılacak.

        VATANDAŞLARIN TOGG HEYECANI
        Törenin heyecanı tüm Türkiye'de yaşanıyor. Bursa'da yaşayan vatandaşlar davetli olmamalarına karşın törene saatler kala tesis önünde ellerinde Türk bayraklarıya heyecana ortak olmaya geldiler. Çok sayıda vatandaş tarihi anlara şahit olma isteğiyle tesis önünde bir araya geldi.

        Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.
            Eren Holding
            Haberler Güncel Türkiye Yüzyılı'nın vizyon projesi: Togg! Vatandaşlar tesis önünde bayraklarıyla bekliyor
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