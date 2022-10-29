VATANDAŞLARIN TOGG HEYECANI

Törenin heyecanı tüm Türkiye'de yaşanıyor. Bursa'da yaşayan vatandaşlar davetli olmamalarına karşın törene saatler kala tesis önünde ellerinde Türk bayraklarıya heyecana ortak olmaya geldiler. Çok sayıda vatandaş tarihi anlara şahit olma isteğiyle tesis önünde bir araya geldi.