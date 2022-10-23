Yunanistan Tayfun’la yatıp Tayfun’la kalkıyor! İtiraf gibi açıklamalar

Tayfun'un madde madde neler yapabileceğini inceleyen Yunanistan'da söz konusu durum basına da yansıyınca açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" demişti.