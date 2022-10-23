Yunanistan Tayfun'la yatıp Tayfun'la kalkıyor! İtiraf gibi açıklamalar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken Yunanistan'da bir süredir 'Tayfun' paniği yaşanıyor. 561 kilometre mesafedeki hedefi vurabilme özelliğine sahip Tayfun'dan sonra Atina'nın gözü Türk savunma sanayiine çevrilince Yunan basınından itiraf gibi açıklamalar gelmeye başladı. Ayrıca Türkiye'nin son olarak Tayfun füzesini test etmesi Yunanistan'da büyük ses getirirken Yunan gazetelerinin manşetlerinde de tek soru var. Türkiye-Yunanistan gerginliği hız kesmeden devam ederken son zamanlarda Yunanistan manşetlerini olası bir savaş ihtimaline dair analizler süslüyor. Yunan gazetesi Ta Nea'da yer alan bir haberde ise olası bir çatışmanın şu an için masada olmadığından bahsedildi. Yunanistan'ın yine de hazırlıklı olduğuna dikkat çekilen haberde NATO'ya vurgu yapıldı.
Türkiye-Yunanistan gerilimi son zamanlarda iyice ivme kazanmışken Yunan basınında son günlerde Türkiye savunma sanayiinde üretilen Tayfun füzesi gündemde.
Tayfun'un madde madde neler yapabileceğini inceleyen Yunanistan'da söz konusu durum basına da yansıyınca açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" demişti.
Gazete 'asıl sorunun' Türk silahlarının yüzde 80 ila 85'ini üretebilen Türk savunma sanayiinin hızlı gelişiminde olduğuna dikkat çekti.
Haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiine ayrılacak bütçenin 26 milyar euroya çıkarılacağı ve bu şekilde de Türkiye'nin 700'den fazla farklı proje üzerinde çalıştığı ifade edildi.