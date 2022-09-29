İşte CHP'nin gazeteci görünümlü terörist dolu listesinin deşifresi: Kanlı saldırı failleri de var, PKK'ya eleman bulanı da





- Mustafa Gök: DHKP-C üyeliğinden hükümlü. 2 Nisan 1992'de Akbank Eyüpsultan Şubesi'nin silahlı soygunu, 18 Şubat 1992'de polis Bülent Ustun ve bir bekçinin öldürülmesi, yine aynı tarihte Kartal'da Tekel satış deposunun bombalanması, 16 Ekim 1991'de ANAP Pendik ilçe binasının bombalanması, 5 Nisan 1992'de 4 polis memuru ile silahlı çatışma, yaralama ve öldürme eylemleri, 27 Mart 1991'de Ataköy'de bir helikopterin bombalanması, 7 Nisan 1992'de Alibeyköy Polis Karakolu'nun bombalanması, 19 Nisan 1992'de Atışalanı Ekipler Amirliği'ne silahlı saldırı suçlarından hüküm giydi. CHP'nin raporuna "katıldığı eylemlerden ve yaptığı haberlerden ceza aldığını belirtiyor" ibaresi eklendi.

- Kenan Karavil: PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın bölge sorumluluğundan tutuklandı. Adana'da terör amaçlı eylemler ile yasadışı gösterileri organize etti. PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundu.