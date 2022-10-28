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    • 28.10.2022 14:27
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    Yunanistan'ın yeni korkusu kamikaze drone Alpagut : Türklerin ne kadar güçlendiğini gösteriyor

    Türkiye yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle hem sahada hem masada, olası dış tehditlere karşı güçlü bir mesaj veriyor. SAHA EXPO'da tanıtılan Türkiye'nin kamikaze drone'u Alpagut, Yunanistan'ı da oldukça meraklandırdı. Yunan medyasında yer alan bir haberde, Alpagut'un özellikleri anlatılarak bu yeni drone'un Türklerin ne kadar güçlendiğine dair bir işaret olduğunu belirtildi.

    Kamikaze drone Alpagut göreve hazır!

    ROKETSAN ve STM tarafından geliştirilecek Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi kamikaze drone'u Alpagut, ilk kez tanıtıldı.

    Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi İş Birliği Protokolü, iki şirket arasında SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzalandı.

    YUNAN MEDYASININ MERAKINI ÇEKTİ!
    Dünyanın da ilgisini çeken Alpagut, daha önce Bayraktar'ı da geniş bir biçimde inceleyen Yunan basınında geniş yer buldu.

    İnsansız hava araçlarının (İHA) önemine dikkat çekilen bir Yunan kaynaklı gazetenin haberinde dün İstanbul'da düzenlenen fuarda Alpagut'un tanıtıldığından bahsedildi.

    Haberde Alpagut için "Türkler, uzun süre havada tek başına dolaştıktan sonra düşmanı vurabilecek insansız hava aracının kendi versiyonunu görücüye çıkardı" sözlerine yer verildi.

        TÜRKLERİN NE KADAR GÜÇLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR
        Alpagut'un ayrıntılı bir analizine yer verilerek drone'un bin 500 metreye kadar alçak irtifada uçabileceğinden ve uygun bir hedef bulana kadar havada durabileceğinden bahsedildi.

        Gazete "Bu araç, Türklerin drone'lardaki ne kadar geliştiğini gösteriyor" sözlerine yer verdi.

        Alpagut'un üretiminde yapay zeka teknolojisinden de yaralanıldığından bahsedilen haberde, "Türkler, drone'lar ve buna uygun olarak siyah sanayiinde önemli bir güç haline gelmeye başladı" sözlerine yer verildi.
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            Haberler Güncel Yunanistan'ın yeni korkusu kamikaze drone Alpagut : Türklerin ne kadar güçlendiğini gösteriyor
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