Yunanistan'ın yeni korkusu kamikaze drone Alpagut : Türklerin ne kadar güçlendiğini gösteriyor

ROKETSAN ve STM tarafından geliştirilecek Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi kamikaze drone'u Alpagut, ilk kez tanıtıldı.
Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi İş Birliği Protokolü, iki şirket arasında SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzalandı.
YUNAN MEDYASININ MERAKINI ÇEKTİ!
Dünyanın da ilgisini çeken Alpagut, daha önce Bayraktar'ı da geniş bir biçimde inceleyen Yunan basınında geniş yer buldu.
İnsansız hava araçlarının (İHA) önemine dikkat çekilen bir Yunan kaynaklı gazetenin haberinde dün İstanbul'da düzenlenen fuarda Alpagut'un tanıtıldığından bahsedildi.
Haberde Alpagut için "Türkler, uzun süre havada tek başına dolaştıktan sonra düşmanı vurabilecek insansız hava aracının kendi versiyonunu görücüye çıkardı" sözlerine yer verildi.