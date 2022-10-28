Yunanistan'ın yeni korkusu kamikaze drone Alpagut : Türklerin ne kadar güçlendiğini gösteriyor

TÜRKLERİN NE KADAR GÜÇLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Alpagut'un ayrıntılı bir analizine yer verilerek drone'un bin 500 metreye kadar alçak irtifada uçabileceğinden ve uygun bir hedef bulana kadar havada durabileceğinden bahsedildi.