Sesten hızlı süpersonik İHA! Kamikaze Şimşek'e büyük görev

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 'hedef uçak' olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve kamikaze insansız hava aracına (İHA) da dönüştürülebilen turbojet motorlu 'Şimşek'in süpersonik (sesten hızlı) uçuşu için çalışma başlatıldı. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Şu anda sübsonik (ses hızının altında) olarak uçuyoruz. Ama 6 ay içinde 0,8-0,9 mach hızında uçan yeni bir hedef uçağımız olacak" dedi.
TUSAŞ tarafından 2009-2012 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için geliştirilen ve turbojet ile çalışan radyo kontrollü yüksek hızlı hedef uçak, savunma sistemlerinin atış testleri için kullanılıyor. Yaklaşık 760 kilometre hız yapan Şimşek, fırlatıcı aracılığıyla yerden fırlatıldığı gibi Anka ve Aksungur üzerine de yerleştirilebiliyor. Şimşek ayrıca, burun kısmı değiştirilerek kamikaza İHA olarak da kullanılabiliyor.
'YAZILIMI TAMAMEN BİZE AİT'
TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Şimşek'in tamamen otomatik uçtuğunu belirterek, "Uçağımızın üzerinde kamera var; nereye gittiğini, ne yaptığını o kamera üzerinden yerdeki kontrol istasyonundan gözlemleyebiliyoruz. Uçağı kumanda eden pilotumuz sadece uçağa ne yapması gerektiğini söylüyor. Uçağın üzerinde bir otopilot var, geri kalan tüm uçuş faaliyetlerini bu otopilot icra ediyor. Yazılımı tamamen bize ait, buradaki mühendis arkadaşlarımız yazıyor" dedi.