Türkiye'nin Yüzyılı programına katılmayan CHP yandaşı Halk TV'nin vizyon belgesi hazımsızlığı: "Ne vardı haber adına?"

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi Başkan Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda dünyaya duyuruldu.
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CHP YANDAŞI FATİH PORTAKAL KATILDI
Programa Başkan Erdoğan'a muhalif tavrı ile bilinen CHP'ye yakın birçok gazeteci de davet edilmişti. Programa davet edilen gazetecilerden FOX'un eski sunucusu CHP yandaşı Fatih Portakal'ın katıldığı görüldü.
"PARTİYİ SIRTLAYAN, GÖTÜREN NET BİR ŞEKİLDE ERDOĞAN"
Portakal programla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye yüzyılı parçası çalındı. Görsellik güzeldi. "Yarın değil hemen şimdi" dendi. Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan. #ankara" diyerek Başkan Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı.