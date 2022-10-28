Türkiye'nin Yüzyılı programına katılmayan CHP yandaşı Halk TV'nin vizyon belgesi hazımsızlığı: "Ne vardı haber adına?"





Portakal'ın programa katılmasına CHP yandaşı Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın partiye sırtladığını itirafını hazmedemeyen Değirmenci, "Partiyi sırtlayıp götüren Erdoğan'mış, bu bilinmeyen bir şey mi? Bu dikkatini çeksin diye o toplantıda bulunmaya gerek var mı? Ne vardı haber adına bu toplantıda?" dedi.



Programa CHP yandaşı Halk TV ve muhalif kanallar da davet edilmişti. Yandaş Halk TV, 'Türkiye Yüzyılı' programına gazetecilerin davet edilmesine ilişkin açıklama yapmış. Açıklamada, "Halk TV'ye yapılan kurumsal davete teşekkür ederek bu toplantıya katılmayacağımızı bildiriyoruz." ifadelerine yer verilmişti.