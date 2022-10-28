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    • 28.10.2022 21:46
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    • 28.10.2022 22:01
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    Türkiye'nin Yüzyılı programına katılmayan CHP yandaşı Halk TV'nin vizyon belgesi hazımsızlığı: "Ne vardı haber adına?"

    Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Programa CHP yandaşı birçok gazeteci davet edildi sadece FOX TV eski sunucusu Fatih Portakal katıldı. Portakal'ın programa katılmasını hazmedemeyen CHP yandaşı Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, "Partiyi sırtlayıp götüren Erdoğan'mış, bu bilinmeyen bir şey mi?" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada ise HDP kongresine Halk TV adına katılan İsmail Saymaz'a tepki vardı.

    takvim.com.tr
    Halk TV’nin vizyon belgesi hazımsızlığı!

    AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi Başkan Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda dünyaya duyuruldu.

    HALK TV'NİN VİZYON BELGESİ HAZIMSIZLIĞI | VİDEO İZLE



    CHP YANDAŞI FATİH PORTAKAL KATILDI
    Programa Başkan Erdoğan'a muhalif tavrı ile bilinen CHP'ye yakın birçok gazeteci de davet edilmişti. Programa davet edilen gazetecilerden FOX'un eski sunucusu CHP yandaşı Fatih Portakal'ın katıldığı görüldü.



    "PARTİYİ SIRTLAYAN, GÖTÜREN NET BİR ŞEKİLDE ERDOĞAN"
    Portakal programla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye yüzyılı parçası çalındı. Görsellik güzeldi. "Yarın değil hemen şimdi" dendi. Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan. #ankara" diyerek Başkan Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı.



        Portakal'ın programa katılmasına CHP yandaşı Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın partiye sırtladığını itirafını hazmedemeyen Değirmenci, "Partiyi sırtlayıp götüren Erdoğan'mış, bu bilinmeyen bir şey mi? Bu dikkatini çeksin diye o toplantıda bulunmaya gerek var mı? Ne vardı haber adına bu toplantıda?" dedi.


        Programa CHP yandaşı Halk TV ve muhalif kanallar da davet edilmişti. Yandaş Halk TV, 'Türkiye Yüzyılı' programına gazetecilerin davet edilmesine ilişkin açıklama yapmış. Açıklamada, "Halk TV'ye yapılan kurumsal davete teşekkür ederek bu toplantıya katılmayacağımızı bildiriyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

        TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE YOK HDPKK'NIN KONGRESİNDE VAR
        Türkiye'nin Yüzyılı programına katılmayan CHP yandaşı Halk TV ve İsmail Saymaz'a sosyal medyadan tepki yağdı.

        Programa katılmayacağını açıklayarak, "Bizim bu sahnede yer almamız mümkün değil" diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın terör örgütü elebaşı ve PKK sloganlarının atıldığı HDP'nin kongresine katıldığı görüntüleri paylaşan vatandaşlar, "TOGG açılışına katılmaz HDP mitinglerine katılır Selo'ya övgüler yağdırır yanar döner İsmail Saymaz çok da lazım değilsin vatan hainleriyle el ele yürüyenlerin aramızda yeri yok" diyerek CHP yandaşına tepki gösterdi.



        Geçtiğimiz aylarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açıldığı, bölücü sloganların atıldığı HDP kongresini takip eden CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz, büyük bir skandala imza atmıştı.

        SAYMAZ HDP KONGRESİNE KATILMIŞTI | VİDEO İZLE

            Kongredeki bölücü faaliyetleri masumlaştırmaya çalışan Saymaz, "Demokratik Cumhuriyet sloganları var" şeklinde akıllara durgunluk veren sözler sarf etmişit.

            11 PARTİ DAVET EDİLDİ
            Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

            Programda, protokol düzeni uygulanmadı. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturdu. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrıldı.

            TOPLUMUN HER KESİMİNDE BİRÇOK İSİM DAVET EDİLDİ
            "Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı"na, sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenleri de davet edildi.

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            Haberler Güncel Türkiye'nin Yüzyılı programına katılmayan CHP yandaşı Halk TV'nin vizyon belgesi hazımsızlığı: "Ne vardı haber adına?"
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