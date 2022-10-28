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Türkiye'nin Yüzyılı programına katılmayan CHP yandaşı Halk TV'nin vizyon belgesi hazımsızlığı: "Ne vardı haber adına?"

Türkiye'nin Yüzyılı programına katılmayan CHP yandaşı Halk TV'nin vizyon belgesi hazımsızlığı: "Ne vardı haber adına?"
28.10.2022 21:44 - Son Güncelleme: 28.10.2022 21:45

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Programa CHP yandaşı birçok gazeteci davet edildi sadece FOX TV eski sunucusu Fatih Portakal katıldı. Portakal'ın programa katılmasını hazmedemeyen CHP yandaşı Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, "Partiyi sırtlayıp götüren Erdoğan'mış, bu bilinmeyen bir şey mi?" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada ise HDP kongresine Halk TV adına katılan İsmail Saymaz'a tepki vardı.

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