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    • 28.10.2022 12:23
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    Hakkari'de kış temizliği: Eren Abluka Sonbahar Kış-5 başlatıldı

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları devam ediyor. Hakkari'de 688 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu" başlatıldı.

    Hakkari’de terör temizliği!

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 688 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

    43 OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Keçili bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu 43 operasyonel tim ile 688 personel görevlendirildi.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

        98 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        Aylık bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tamamlanan "Eren Abluka İlkbahar-Yaz Operasyonları"nda 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlandığını, hedeflenenin üstünde 9 bin 768 operasyon ile bu operasyonların tamamlandığını söylemişti.

        Çataklı, şu bilgileri verdi:
        Bu operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 490 sığınak, barınak imha edildi. 368 silah ki bunlardan 7'si füze, 2'si uçaksavar, 1'i havan, 11'i roketatar. Yine 710 el bombası, 110 mayın EYP, 1050 tüp, 4 ton 100 kilogram patlayıcı madde, 330 bin mühimmat, 75 dürbün, 25 jenaratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar bu operasyonlarda ele geçirildi.

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        Haberler Güncel Hakkari'de kış temizliği: Eren Abluka Sonbahar Kış-5 başlatıldı
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