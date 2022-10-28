Hakkari'de kış temizliği: Eren Abluka Sonbahar Kış-5 başlatıldı

Çataklı, şu bilgileri verdi:

Bu operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 490 sığınak, barınak imha edildi. 368 silah ki bunlardan 7'si füze, 2'si uçaksavar, 1'i havan, 11'i roketatar. Yine 710 el bombası, 110 mayın EYP, 1050 tüp, 4 ton 100 kilogram patlayıcı madde, 330 bin mühimmat, 75 dürbün, 25 jenaratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar bu operasyonlarda ele geçirildi.

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