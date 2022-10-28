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    • 28.10.2022 23:06
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    • 28.10.2022 23:18
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    Kriz 'Baş' gösterdi! CHP fondaşı mangır Halk TV'de Meral Akşener'e peş peşe salvolar: "Beklentim sıfır, masayı öldürüyor"

    Entiraka küçük hesaplar ve adaylık çekişmelerinden geçilmeyen yuvarlak masanın son gündemi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu. Saadet Partisi'nin olumsuz görüşünü dikkate almayan İYİ Parti, Baş'ı resmen masaya davet etti. Bu durum CHP tarafından fonlanan mangır Halk TV'de de tepkiyle karşılandı. Levent Gültekin, Akşener'i masaya tarikat getirmekle suçlayıp, "6’lı masanın zihnini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm" dedi. Murat Sabuncu da Akşener'i 6'lı masayı öldürmekle suçladı. Takvim.com.tr yaşanan krizi sizler için özetledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener yaylım ateşi: Masayı öldürüyor

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    CHP fondaşı mangır Halk TV'de Meral Akşener'e peş peşe salvolar | VİDEO

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.

    Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.



    HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNE SET ÇIKIYOR
    "Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.



    Tüm bu yaşanların gölgesinde masanın yeni gündemi ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu.

    MASAYA 'BAŞ' DÜŞTÜ!
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'fazla Atatürkçüler' denilerek reddedilen Hüseyin Baş, İYİ Parti tarafından masaya davet edildi.

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Baş'a çağrıda bulunarak "İYİ Partimiz sizi masada görmekten mutluluk duyacaktır" ifadelerini açıklamasını yaptı.



        Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener de Baş'ın kendilerine yönelik, "Bizi de 6'lı masaya dahil edin" sözlerini anladıklarını ve 14 Kasım'daki toplantıda konuşacaklarını söyledi.

        Akşener, "O masaya kendisinin adına o teklifi getireceğim" dedi.



        CHP FONDAŞI HALK TV'DE MERAL AKŞENER'E YAYLIM ATEŞİ
        Öte yandan yaşanan bu gelişmeler CHP tarafından fonlanan mangır medyasının önemli aktörü Halk TV'de sert sözlerle karşılandı.

        Kanalın ekran yüzlerinden Levent Gültekin, Akşener'i masaya tarikat getirmekle suçlayıp, "6'lı masanın zihnini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm" dedi.

        Gültekin şu ifadeleri kullandı;

        "Acaba zarar mı veriyoruz diye muhalefetten uzak duralım diyoruz. Gazeteciyim BTP'nin adını düzgün bilmiyorum. Anketlerde adı bile geçmiyor. Muhtemelen 50 bin civarında tarikat oyu vardır. Burası bir tarikat, Haydar Baş hocanın başında olduğu bir tarikat, o ölünce oğlu geçti başa.Tarikat ne? Holdingi olan, partisi olan, aynı zamanda dergahı olan bir tarikatın partisi. Bize Türkiye'yi Orta Doğululaştırmaktan uzaklaştıracağını söyleyen tarikat liderine parti lideri muamelesi çekiyorlar. Babadan oğula geçmiş parti başkanlığı. Gençler çok seviyormuş, binlerce kişi var gençlerin sevdiği onları da alın masaya. BTP, 6-7 ay önce Akşener'i ziyaret etti. İlk o zaman gündeme geldi, sonra Saadet Partisi'nin engeline takıldı. Muharrem İnce ya da Erkan Baş neden yok mesela o masada? Yüzde 1 oyları var. İYİ Parti arkadaşı Trabzon'dan vekil adayı yapacak. 6'lı masanın zihini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm. Ben bu anlayışa karşıyım."



        AKŞENER MASAYI ÖLDÜRÜYOR
        Murat Sabuncu ise Akşener'i 6'lı masayı öldürmekle suçladı.

        Sabuncu, "Böyle bir radikal adımı atarken büyüterek öldürmek dedi. Bir siyasi analist söyledi. Değersizleşiyor. Yarın da CHP birisini çağırsın o zaman..." diye konuştu.
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