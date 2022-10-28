Kriz 'Baş' gösterdi! CHP fondaşı mangır Halk TV'de Meral Akşener'e peş peşe salvolar: "Beklentim sıfır, masayı öldürüyor"





CHP FONDAŞI HALK TV'DE MERAL AKŞENER'E YAYLIM ATEŞİ

Öte yandan yaşanan bu gelişmeler CHP tarafından fonlanan mangır medyasının önemli aktörü Halk TV'de sert sözlerle karşılandı.



Kanalın ekran yüzlerinden Levent Gültekin, Akşener'i masaya tarikat getirmekle suçlayıp, "6'lı masanın zihnini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm" dedi.



Gültekin şu ifadeleri kullandı;



"Acaba zarar mı veriyoruz diye muhalefetten uzak duralım diyoruz. Gazeteciyim BTP'nin adını düzgün bilmiyorum. Anketlerde adı bile geçmiyor. Muhtemelen 50 bin civarında tarikat oyu vardır. Burası bir tarikat, Haydar Baş hocanın başında olduğu bir tarikat, o ölünce oğlu geçti başa.Tarikat ne? Holdingi olan, partisi olan, aynı zamanda dergahı olan bir tarikatın partisi. Bize Türkiye'yi Orta Doğululaştırmaktan uzaklaştıracağını söyleyen tarikat liderine parti lideri muamelesi çekiyorlar. Babadan oğula geçmiş parti başkanlığı. Gençler çok seviyormuş, binlerce kişi var gençlerin sevdiği onları da alın masaya. BTP, 6-7 ay önce Akşener'i ziyaret etti. İlk o zaman gündeme geldi, sonra Saadet Partisi'nin engeline takıldı. Muharrem İnce ya da Erkan Baş neden yok mesela o masada? Yüzde 1 oyları var. İYİ Parti arkadaşı Trabzon'dan vekil adayı yapacak. 6'lı masanın zihini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm. Ben bu anlayışa karşıyım."