Kriz 'Baş' gösterdi! CHP fondaşı mangır Halk TV'de Meral Akşener'e peş peşe salvolar: "Beklentim sıfır, masayı öldürüyor"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
CHP fondaşı mangır Halk TV'de Meral Akşener'e peş peşe salvolar | VİDEO
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarına mesaj verip 'aday benim' vurgusu yaptı.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.
HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNE SET ÇIKIYOR
"Kazanacak bir isim aday olmalı" söylemine sığınan Akşener, "Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na "senden aday olmaz" mesajı veriyor. Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.
Tüm bu yaşanların gölgesinde masanın yeni gündemi ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu.
MASAYA 'BAŞ' DÜŞTÜ!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'fazla Atatürkçüler' denilerek reddedilen Hüseyin Baş, İYİ Parti tarafından masaya davet edildi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Baş'a çağrıda bulunarak "İYİ Partimiz sizi masada görmekten mutluluk duyacaktır" ifadelerini açıklamasını yaptı.