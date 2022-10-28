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Fondaş Halk TV’de Meral Akşener'e salvolar: "Beklentim sıfır, masayı öldürüyor"

Fondaş Halk TV’de Meral Akşener'e salvolar: "Beklentim sıfır, masayı öldürüyor"
28.10.2022 23:17 - Son Güncelleme: 28.10.2022 23:18

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Entiraka küçük hesaplar ve adaylık çekişmelerinden geçilmeyen yuvarlak masanın son gündemi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu. Saadet Partisi'nin olumsuz görüşünü dikkate almayan İYİ Parti, Baş'ı resmen masaya davet etti. Bu durum CHP tarafından fonlanan mangır Halk TV'de de tepkiyle karşılandı. Levent Gültekin, Akşener'i masaya tarikat getirmekle suçlayıp, "6’lı masanın zihnini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm" dedi. Murat Sabuncu da Akşener'i 6'lı masayı öldürmekle suçladı. Takvim.com.tr yaşanan krizi sizler için özetledi.

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